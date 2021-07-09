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وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر أحياء العريش

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وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر أحياء العريش وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر أحياء العريش

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واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال المهندس صبحي الفرماوي رئيس الوحدة، في بيان اليوم الجمعة، تم تغطية حيي الصفا والسلايمة بمدينة العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات، ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة، فضلا عن تغطية محطات الصرف الصحي بالحيين بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض.

وأضاف الفرماوي، أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش مستمر في أعمال مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب في مختلف أحياء مدينة العريش طبقًا للجدول المحدد.

المصرى اليوم

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