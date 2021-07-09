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القبض على 14 تاجر مخدرات في حملة بالقليوبية

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القبض على 14 تاجر مخدرات في حملة بالقليوبية القبض على 14 تاجر مخدرات في حملة بالقليوبية

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تمكنت حملة أمنية شنتها مديرية امن القليوبية على البؤر الاجرامية من ضبط 14 تاجر مخدرات بينهم 9 «سوابق» لهم معلومات جنائية وضبط بحوزتهم كميات من المخدرات ما بين حشيش وهيروين وبانجو واقراص مخدرة، وتم الحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة أمنية بالتنسيق مع مباحث مكتب المخدرات وتنفيذ الأحكام أسفرت عن ضبط 14 تاجر مخدرات بينهم 9 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة.

كما تم ضبط 4 عاطلين بحوزتهم اسلحة نارية وكمية من الطلقات مختلفة الاعيرة كما تم ضبط 2 قطعة سلاح ابيض حوزة اثنين من المتهمين وضبط 6 عاطلين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، كما تم ضبط 3 مراقب هارب وتنفيذ 7194 حكم قضائى متنوع واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

المصرى اليوم

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