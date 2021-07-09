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إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية (صور)

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انهارت أجزاء من شرفة عقار قديم بمنطقة المنتزة شرق الإسكندرية، ما تسبب في إصابة شخص وتحطم سيارة ملاكي تصادف مرورهما.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي المنتزه أول يفيد سقوط أجزاء من عقار أمام مزلقان سكة حديد سيدي بشر، وانتقل مسئولي الحي وقوات الشرطة رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار مأهول بالسكان، مكون من 7 طوابق، وانهيار أجزاء من شرفة الطابق السابق ما أسفر عن إصابة شخص وتحطم سيارة تصادف مرورها.
وأكدت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، اليوم الجمعة، إنه تم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، ورفع أنقاض من الشارع.

إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية| صور
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية| صور
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية| صور
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية| صور
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية| صور
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية| صور
إصابة شخص وتحطم سيارة إثر انهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية| صور

المصرى اليوم

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