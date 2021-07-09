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عيار 24 يقفز إلى هذا الرقم .. فى عمان الجمعة 9 يوليو 2021

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عيار 24 يقفز إلى هذا الرقم .. سعر الذهب فى عمان الجمعة 9 يوليو 2021 عيار 24 يقفز إلى هذا الرقم .. فى عمان الجمعة 9 يوليو 2021

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شهد في عمان مستهل التعاملات الجمعة 9 يوليو 2021، ارتفاع طفيف وسجل سعر الجرام عيار 24 إلى سعر 22.32 ريال عمانى.

وسجل سعر الذهب الاقتصادى في عمان، عيار 14 سعر 13.02 ريال .

مصادر الذهب في عمان:

تحتوي عُمان، على مصادر متنوعة من الثروات المعدنية ضمت مختلف أنواع المعادن ومنها على سبيل المثال النحاس والكروم والمنجنيز والذهب والرصاص والفضة، وتعتبر سلطنة عُمان واحدة من أقدم دول العالم التي عرفت أعمال التنقيب والتعدين منذ نحو خمسة آلاف عام باستخراج النحاس من وادي الجزي في شمال السلطنة، وبعد مجيء التكنولوجيا المتطورة وبالتعاون مع دول عديدة لها خبرات طويلة في هذا المجال، شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عمليات التنقيب أمكن من خلالها اكتشاف مواقع جديدة ومعادن أخرى لم تكن مكتشفة من قبل.

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب داخل محلات الصاغة في عمان بداية تعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الوحدة

ريال عماني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

22.32 ريال

$57.97

سعر الذهب عيار 22

20.46 ريال

$53.14

اسعار الذهب عيار 21

19.53 ريال

$50.73

اسعار الذهب عيار 18

16.74 ريال

$43.48

سعر الذهب عيار 14

13.02 ريال

$33.82

سعر الذهب عيار 12

11.16 ريال

$28.99

اسعار أوقية الذهب

694.18 ريال

$1،803

اسعار جنيه الذهب

156.25 ريال

$405.83

اسعار كيلو الذهب

22،321 ريال

$57،974

المصرى اليوم

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