«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يكسر حاجز الـ 2 مليون جنيه في ثاني ليلة عرض

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نجح فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في تحقيق إيرادات 2 مليون و40 ألف جنيه في ثاني ليلة عرض له الخميس، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وكان كريم عبدالعزيز قد احتفل بانطلاق عرض الفيلم بصحبة صناعه بأحد السينمات الضخمة بمنطقة المعادي أمس الأول وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم، وهو العمل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب ضعف الإقبال على دور العرض السينمائية نتيجة إنتشار فيروس كورونا.