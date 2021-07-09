أخبار عاجلة

ناصف ساويرس مستعد لجعل راتب جريليش يعادل صلاح وهاري كين -
سمير كمونة : بدلاء الأهلي خيبوا ظن موسيماني .. وأجايي وزنه زائد -
أسواق الدم!! -
الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك -
روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل -
النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية» -
بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب -
"تعليم تبوك" يطلق برامج التدريب الصيفي الثلاثاء المقبل.. هنا شروطه -
بجهازها HUAWEI MatePad Pro.. "هواوي" تقدم الأفضل في تجربة الأجهزة الفائقة للمكتب الذكي بالمملكة -
"فلكية جدة": الأحدب يقترن بالمشتري... الليلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ليبيا تقرر غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس

Print
ليبيا تقرر غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس ليبيا تقرر غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، إن مجلس وزراء قرر غلق الحدود مع تونس لمدة أسبوع.

وأوضح حمودة، أن القرار جاء بعد تفشي النسخة المتحورة «دلتا» من ، وإعلان وزارة الصحة التونسية «انهيار النظام الصحي في البلاد».

وأضاف في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء قرر «غلق المنافذ البرية والجوية اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ولمدة أسبوع كامل»، منوها إلى أن الدولة الليبية «ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في تونس جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد».

كما أكد حمودة أن مجلس الوزراء قرر أيضا «إيقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا».

وكانت متحدثة باسم وزارة الصحة التونسية قالت يوم الخميس إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية

منددين بالحكومة وحزب النهضة.. مظاهرات حاشدة في تونس بسب تردى الأوضاع الاقتصادية