أخبار عاجلة

ناصف ساويرس مستعد لجعل راتب جريليش يعادل صلاح وهاري كين -
سمير كمونة : بدلاء الأهلي خيبوا ظن موسيماني .. وأجايي وزنه زائد -
أسواق الدم!! -
الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك -
روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل -
النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية» -
بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب -
"تعليم تبوك" يطلق برامج التدريب الصيفي الثلاثاء المقبل.. هنا شروطه -
بجهازها HUAWEI MatePad Pro.. "هواوي" تقدم الأفضل في تجربة الأجهزة الفائقة للمكتب الذكي بالمملكة -
"فلكية جدة": الأحدب يقترن بالمشتري... الليلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حفل كامل العدد لمحمد عبده في

Print
حفل كامل العدد لمحمد عبده في السعودية حفل كامل العدد لمحمد عبده في

لاقتراحات اماكن الخروج


تتوالى حفلات Jeddah Super Dome بحفل لفنان العرب محمد عبده وبعد طرح تذاكر الحفل نفذت بعد ساعة واحدة من عرضها.
حضر الحفل أمس عدد كبير من جمهور وعشاق فنان العرب في أمسية ساحرة وطربية قدم خلالها فنان العرب عدد كبير من أغنياته التي عشقها جمهوره في كل أنحاء الوطن العربي
بدأ الحفل بفقرة مع المطرب امين الفارسي الذي غنى ميدلي من كلمات معالي المستشار تركي آل شيخ
ثم صعد فنان العرب للمسرح وسط ترحيب كبير من الجمهور وحرص على توجيه الشكر لمنظمي الحفل على الاستقبال والتجهيزات المبهرة كما قدم التحية لجمهوره
واختتم الحفل بتوجيه التحية لهيئة الترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021

ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021

ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية

ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية

السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021"

السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021"