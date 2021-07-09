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تتوالى حفلات Jeddah Super Dome بحفل لفنان العرب محمد عبده وبعد طرح تذاكر الحفل نفذت بعد ساعة واحدة من عرضها.

حضر الحفل أمس عدد كبير من جمهور وعشاق فنان العرب في أمسية ساحرة وطربية قدم خلالها فنان العرب عدد كبير من أغنياته التي عشقها جمهوره في كل أنحاء الوطن العربي

بدأ الحفل بفقرة مع المطرب امين الفارسي الذي غنى ميدلي من كلمات معالي المستشار تركي آل شيخ

ثم صعد فنان العرب للمسرح وسط ترحيب كبير من الجمهور وحرص على توجيه الشكر لمنظمي الحفل على الاستقبال والتجهيزات المبهرة كما قدم التحية لجمهوره

واختتم الحفل بتوجيه التحية لهيئة الترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ.