أوبرا الإسكندرية تختتم احتفالية «مئوية سيد درويش».. الإبداع سيظل يتدفق (صور)

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اختتمت وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية احفالاتها، مساء أمس بمئوية مسرح سيد درويش، ونجح فناني الإسكندرية الشباب في خطف الأضواء وكانوا أبطال حفل الختام في رسالة هامة، مفادها أن الإبداع المصري في الإسكندرية سيظل يتدفق عبر مختلف العصور ومع كل الأجيال وأن استلهام إبداعات الماضي هي المحرك الرئيس للتقدم في المستقبل.

وبدأ حفل الختام من ساحة المسرح بفقرة لفصل الإيقاع الشرقي لأطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الفنان سعيد الارتيست قدموا خلاله مجموعة من أشهر الأعمال الموسيقية التراثية لسيد درويش وعبدالحليم حافظ وارتجالات شعبية وحوار بين الآلات الإيقاع وسط حالة من التفاعل مع الجمهور.

بعدها شهدت قاعة المسرح تألق الثنائي الفني فؤاد ومنيب بمصاحبة اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية في اعمال موسيقية منها العاصفة واغنية الروح وجزيرة وضحكة وبانوراما لأشهر أعمال فنان الشعب سيد درويش، ثم أبهر فريق ساوند تراك الجمهور بمجموعة من أشهر أعمال الموسيقى التصويرية في الدراما والسينما المصرية والعالمية منها إمبراطورية م، البرنس على، القلب الشجاع، المشبوه، عريس من جهة امنية، الحفيد، حكاية ميزو، اللي بالي بالك، القرصان.

كانت الاحتفالات بمئوية مسرح سيد درويش قد انطلقت يوم الاحد ٤ يوليو الجاري وقدم على مدار اربعة ليالى مختلف فنون الأوبرا من اوركسترا وموسيقى عالمية وغناء شرقي أوبرالي وبالية ورقص مسرحي حديث بجانب الموسيقات العسكرية وفرق الشباب السكندرية التي تقدم تجارب فنية متفردة كما شهدت الاحتفالات لأول مرة عرض إسقاطات ضوئية على واجهة المسرح وفيلم تسجيلي بعنوان مسرح سيد درويش ١٠٠ عام من الابداع .

أوبرا الاسكندرية تختتم احتفالات "مئوية سيد درويش" .. و"الشباب" كلمة السر (صور)

أوبرا الاسكندرية تختتم احتفالات "مئوية سيد درويش" .. و"الشباب" كلمة السر (صور)

أوبرا الاسكندرية تختتم احتفالات "مئوية سيد درويش" .. و"الشباب" كلمة السر (صور)

أوبرا الاسكندرية تختتم احتفالات "مئوية سيد درويش" .. و"الشباب" كلمة السر (صور)

أوبرا الاسكندرية تختتم احتفالات "مئوية سيد درويش" .. و"الشباب" كلمة السر (صور)

أوبرا الاسكندرية تختتم احتفالات "مئوية سيد درويش" .. و"الشباب" كلمة السر (صور)

أوبرا الاسكندرية تختتم احتفالات "مئوية سيد درويش" .. و"الشباب" كلمة السر (صور)