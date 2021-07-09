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 150 غرزة وجرح ذبحى فى جسد سائق توك توك بالمرج

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 150 غرزة وجرح ذبحى فى جسد سائق توك توك بالمرج  150 غرزة وجرح ذبحى فى جسد سائق توك توك بالمرج

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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لضبط 3 بلطجية، تبين من التحريات قيامهم بالشروع في قتل شاب في منطقة المرج، وأنهم خرجوا على المجنى عليه بالأسلحة البيضاء أثناء استقلاله التوك توك ملكه، بهدف سرقته وعندما قاومهم مزقوا جسده محدثين به جرحا ذبحيا بالرقبة وعدة جروح أخرى تطلبت 150 غرزة بمختلف أنحاء الجسد واستولوا على حصيلة اليوم وفروا هاربين.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من أحد الأشخاص، بقيام مجموعة من البلطجية بالتعدي عليه وتمزيق جسده بالعديد من الطعنات وسرقته.

وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات؛ تبين صحة الواقعة، وقيام 3 أشخاص بالتعدي على المبلغ، وتمزيق جسده بالأسلحة البيضاء وإصابته ووالدته، ولاذوا بالفرار.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج جهودها لسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصرى اليوم

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