هداف الدوري المصري .. مهاجم الأهلي وليس محمد شريف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبحث العديد من المشاهدين على مواقع البحث عن هداف الدوري المصري خاصة بعد نهاية مباراة الأهلي أمام المقاولون والتى فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين دون رد .

وهداف الدوري المصري هو مهاجم يلعب فى صفوف الأهلي لكنه تمت اعارته هذا الموسم إلى فريق سيراميكا كليوباترا .

ويواصل اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا المعار من الأهلي احتلاله لصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 15 هدافا.

وأقيم اليوم الخميس مبارتان ضمن منافسات الجولات المؤجلة من فاعليات الدوري المصري الممتاز حيث تعادل الإنتاج الحربي وبيراميدز بنتيجة 2-2، فيما تمكن الأهلي من هزيمة المقاولون العرب بهدف دون رد.

وتمكن محمد شريف من تسجيل هدف في لقاء ذئاب الجبل ليصل إلى الهداف رقم 12 ويواصل منافسة أحمد ياسر ريان ويتساوى مع أشرف بن شرقي جناح الزمالك الذي يمتلك 12 والثلاثي أصحاب الـ11 هدفا (عمر كمال - أحمد سمير).