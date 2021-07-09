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الأهلي يختار رجل مباراته أمام المقاولون

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الأهلي يختار رجل مباراته أمام المقاولون الأهلي يختار رجل مباراته أمام المقاولون

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اختار حساب النادي الأهلي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكرم توفيق رجلاً لمباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

وكتب حساب الأهلي: "أكرم توفيق نسر مباراة اليوم.. استمر" .

وكان الأهلي قد فاز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في اللقاء المؤحل بينهما بمسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 48 محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وشارك أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن خلال 90 دقيقة من مباراة الليلة أمام المقاولون العرب.

المصرى اليوم

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