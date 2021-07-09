الكشف على 200 مواطنًا في قافلة طبية بقرية الجورة بشمال سيناء (صور)

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نفذت جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الجورة، بالتعاون مع مستشفي الشيخ زويد المركزي، قافلة طبية في قرية الجورة، جنوب الشيخ زويد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور خالد زايد مدير المشروعات في جمعية الجورة ، أن القافلة ضمت عدد من التخصصات من بينها الجراحة والأطفال والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والجلدية والتحاليل والأشعة والأدوية.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الوهاب مدير مستشفى الشيخ زويد المركزي،انه تم توقيع الكشف الطبي على 200 مواطنًا من أهالي القرية والقري المجاورة، وصرف العلاج بالمجان لهم.

أضاف عبد الوهاب، أنه تم تطعيم المستهدفين وخاصة كبار السن بلقاح فيروس كورونا المستجد، بجانب تطعيم الأطفال بالتطعيمات اللازمة، فضلًا عن متابعة أصحاب الحالات المرضية المزمنة.

بدوره أكد الشيخ عرفات خضر سالمان رئيس مجلس إدارة جمعية الجورة على شكره للمحافظ ومديرية الصحة وعلى الدعم المتواصل الذي تحظى به الجمعية من مختلف المديريات والجهات المعنية.

قافلة طبية بقرية الجورة بالشيخ زويد

قافلة طبية بقرية الجورة بالشيخ زويد

قافلة طبية بقرية الجورة بالشيخ زويد

قافلة طبية بقرية الجورة بالشيخ زويد

قافلة طبية بقرية الجورة بالشيخ زويد