أخبار عاجلة

ناصف ساويرس مستعد لجعل راتب جريليش يعادل صلاح وهاري كين -
سمير كمونة : بدلاء الأهلي خيبوا ظن موسيماني .. وأجايي وزنه زائد -
أسواق الدم!! -
الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك -
روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل -
النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية» -
بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب -
"تعليم تبوك" يطلق برامج التدريب الصيفي الثلاثاء المقبل.. هنا شروطه -
بجهازها HUAWEI MatePad Pro.. "هواوي" تقدم الأفضل في تجربة الأجهزة الفائقة للمكتب الذكي بالمملكة -
"فلكية جدة": الأحدب يقترن بالمشتري... الليلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رضا عبدالعال يتراجع عن رأيه في موسيماني ويحسم موقفه من تفويت النحاس للأهلي

Print
رضا عبدالعال يتراجع عن رأيه في موسيماني ويحسم موقفه من تفويت النحاس للأهلي رضا عبدالعال يتراجع عن رأيه في موسيماني ويحسم موقفه من تفويت النحاس للأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق بآداء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي خلال مباراة المقاولون العرب بالأمس والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة .

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»: «موسيماني أدار اللقاء بشكل مميز ونجح في فرض الهيمنة على مدار شوطي المباراة، كما أجرى تبديلات رجحت كفة الأهلي خلال الشوط الثاني، مثل الدفع بصلاح محسن على حساب حسين الشحات، والدفع بوالتر بواليا لتنشيط الجانب الهجومي بعد استمرار التعادل السلبي حتى الدقيقة 78». .

واختتم عبدالعال: «عماد النحاس أدار المباراة وفقاً للإمكانيات المتاحة أمامه، وأرفض إتهامه بالتفويت والتهاون، فلا يوجد مدير فني سيفضل مصلحة ناد آخر عن مصلحته الشخصية» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات

رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات

اول تعليق من مرتضي منصور علي رفض دعوي ممدوح عباس وتأجيل عودة مجلسه

اول تعليق من مرتضي منصور علي رفض دعوي ممدوح عباس وتأجيل عودة مجلسه

«شباب النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية في طوكيو: لا نريد تشتيت تركيزهم

«شباب النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية في طوكيو: لا نريد تشتيت تركيزهم

الإنتاج الحربي يقيم ممرًّا شرفيًّا للأهلي

الإنتاج الحربي يقيم ممرًّا شرفيًّا للأهلي