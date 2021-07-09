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غدًا.. 34524 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوي داخل 86 لجنة بالمنيا

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غدًا.. 34524 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوي داخل 86 لجنة بالمنيا غدًا.. 34524 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوي داخل 86 لجنة بالمنيا

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اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إنهاء استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة، السبت، بتخصيص 86 لجنة عامة، لاستقبال 34524 طالب وطالبة، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا – شملت الإجراءات أعمال التعقيم والتطهير، والتأكد من سلامة بوابات التعقيم، وتركيب بوابات للجان الجديدة.

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انه تم الانتهاء من الاستعدادات داخل 86 لجنة عامة، لاستقبال 34524 طالب وطالبة، بينهم 20779 علمي، و13745 أدبي، داخل 9 مراكز من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وأضاف «الرشيدي» أن عدد اللجان ينقسم إلى جزئيين، الأول 62 لجنة للطلاب النظامي «التابلت»، والثاني 24 لجنة لطلاب المنازل والراسبين «ورقي»، حيث يبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان الإلكتروني 25520 طالب وطالبة، بينهم 15612 علمي، و9908 أدبي، ويبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان ورقي، 5167 علمي، و3837 أدبي.

المصرى اليوم

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