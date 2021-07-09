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بسبب الجفاف.. ولاية أمريكية تدعو سكانها لتقليل استخدام المياه وفترات الاستحمام

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بسبب الجفاف.. ولاية أمريكية تدعو سكانها لتقليل استخدام المياه وفترات الاستحمام بسبب الجفاف.. ولاية أمريكية تدعو سكانها لتقليل استخدام المياه وفترات الاستحمام

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دعت كاليفورنيا، الخميس، سكانها إلى تقليل استخدامهم للمياه بنسبة 15% ووسعت حال الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكان الولاية.

وقال حاكم الولاية جافين نيوسوم في مؤتمر صحفي: «إننا نعاني من الجفاف منذ عامين»، مضيفاً أنه سيوقع أمراً يشجع «الجهود الطوعية للحفاظ على المياه في ولاية كاليفورنيا».

وتابع: «نأمل أن يحافظ سكان كاليفورنيا على الروح التي كانوا يتمتعون بها خلال الجفاف الأخير، وأن يخفضوا طوعياً استخدام المياه»بنسبة 15%، ليس في المنازل فحسب، بل أيضاً في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية».

وطالب الحاكم سكان كاليفورنيا بإظهار «حس سليم» من خلال تقليل ري مروج العشب الأخضر وتقليل فترات الاستحمام.

وبعد سنوات عدة شهدت هطول كميات قليلة من الأمطار، باتت احتياطات السدود في أواخر مايو في كاليفورنيا تُقَدّر بثلثي مستواها الطبيعي.

وقد تفاقم الوضع بسبب موجة حر شهدتها الأسبوع الماضي مناطق في غرب الولايات المتحدة وكندا.

ويُتوقّع تسجيل درجات حرارة قياسيّة نهاية الأسبوع المقبل، مع توقّعات بوصول الحرارة إلى 53 درجة مئوية في وادي الموت في كاليفورنيا.

وأعلن الحاكم أن خمسين من أصل 58 مقاطعة في كاليفورنيا تخضع الآن لإجراءات الطوارئ.

وتؤثر حالة الطوارئ المتعلقة بالجفاف على 42% من السكان، معظمهم في شمال كاليفورنيا ووسطها، وتمنح السلطات صلاحيات إضافية للتحكم بالموارد.

وتشمل عواقب الجفاف، زيادة مخاطر الحرائق في منطقة دمرتها سابقا حرائق الغابات الهائلة خلال السنوات الأخيرة.

المصرى اليوم

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