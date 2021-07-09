إسرائيل تسجل رقم قياسي في إصابات وفيات كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح يوم الجمعة، عن تسجيل رقم قياسي جديد بوفيات وإصابات كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة الإسرائيلية، أنّها سجلت 5 وفيات و450 إصابة بكورونا، خلال 24 ساعة الماضية، في الموجة الرابعة من الفيروس.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 185 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.508.166، وإجمالي الوفيات 4.009.495.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606475 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.790.468.