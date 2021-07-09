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مدرب يشكر الإدارة والجماهير بعد رحيله

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مدرب الزمالك يشكر الإدارة والجماهير بعد رحيله مدرب يشكر الإدارة والجماهير بعد رحيله

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أكد أجوستي بوش المدير الفني الإسباني لفريق كرة السلة بنادي خلال اتصال برئيس النادي الكابتن حسين لبيب أنه لن يعودلتدريب الفريق مرة أخرى، وأنه يرغب في العمل بأوروبا في الفترة القادمة.

وأوضح أجوستي أنه لم يتلق عروض أوروبية حتى الآن، وأنه سيوافق حتى على العمل كمساعد للمدير الفني في أي ناد من الأندية الأوروبيةالكبيرة.

وقال المدرب الإسباني إن عودته للزمالك فيها مخاطرة كبيرة لأن ثلاثة لاعبين على الأقل من أعمدة الفريق لن يتواجدوا في الموسم الجديد،بجانب أن لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة تمنع الاستعانة بأكثر من لاعب جديد، وهو ما يوقف طموحه مع الزمالك لحصد البطولات فيالفترة المقبلة ولتحقيق مزيد من الإنجازات المحلية والقارية.

وأضاف المدرب الإسباني أنه على الرغم من أن العرض الذي تلقاه من نادي الزمالك أكثر مما توقع لكن لن يتمكن من قبوله للأسباب التيأوضحها.

ووجه أجوستي الشكر لإدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة الكابتن حسين لبيب ولجماهير الزمالك التي ساندته وآزرت الفريق بقوة في كلالمراحل بالموسم المنقضي.

المصرى اليوم

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