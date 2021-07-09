أخبار عاجلة

ناصف ساويرس مستعد لجعل راتب جريليش يعادل صلاح وهاري كين -
سمير كمونة : بدلاء الأهلي خيبوا ظن موسيماني .. وأجايي وزنه زائد -
أسواق الدم!! -
الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك -
روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل -
النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية» -
بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب -
"تعليم تبوك" يطلق برامج التدريب الصيفي الثلاثاء المقبل.. هنا شروطه -
بجهازها HUAWEI MatePad Pro.. "هواوي" تقدم الأفضل في تجربة الأجهزة الفائقة للمكتب الذكي بالمملكة -
"فلكية جدة": الأحدب يقترن بالمشتري... الليلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لاعب : أتمني التتويج بلقب للأندية مع الأبيض

Print
لاعب الزمالك : أتمني التتويج بلقب كأس العالم للأندية مع الأبيض لاعب : أتمني التتويج بلقب للأندية مع الأبيض

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد علي هشام لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي ، أنه يتطلع لحصد الألقاب والبطولات مع الفريق في الموسم الجاري.

وقال اللاعب :” أتواجد في نادي الزمالك منذ صغري، منذ أن كان والدي لاعباً في صفوف فريق اليد”.

وأضاف: “لعبت لنادي الجزيرة ونادي الشارقة الإماراتي، ومن ثم عدت إلى الزمالك من جديد”.

وتابع: “توجت بالعديد من البطولات مع النادي وأسعى إلى حصد المزيد من الألقاب مع الفريق”.

وأكمل: “جميع اللاعبين بمثابة الإخوة بالنسبة لي، ونقضي معظم الأوقات مع بعضنا”.

وواصل: ” أتمتع بعلاقة قوية مع الثنائي وسام نوار ومصطفى بشير، ودائما ما تجمعنا مواقف كوميدية”.

وأوضح:” مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي من أحب المواجهات بالنسبة لي، أما مواجهة الترجي في تونس أمام جماهيره فلها ذكرىخاصة لدي”.

وأشار لاعب الزمالك إلى أنه متفائل للغاية بالمدرب الإسباني الجديد للفريق، وسيكون إضافة قوية للاعبين مما يساهم في حصد الألقاب”.

وقال اللاعب أنه يتمنى الحصول على لقب كأس العالم للأندية، موضحا أن دعم ومؤازرة الجماهير للفريق يمنح اللاعبين المزيد من العزيمةلحصد الألقاب.

واختتم تصريحاته قائلا:”والدي يمتلك إمكانيات فنية أفضل مني، ولكني أقوى من الناحية البدنية”.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برنامج بدني مكثف للاعبي الزمالك

برنامج بدني مكثف للاعبي الزمالك

بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد