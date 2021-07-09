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أكد علي هشام لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أنه يتطلع لحصد الألقاب والبطولات مع الفريق في الموسم الجاري.

وقال اللاعب :” أتواجد في نادي الزمالك منذ صغري، منذ أن كان والدي لاعباً في صفوف فريق اليد”.

وأضاف: “لعبت لنادي الجزيرة ونادي الشارقة الإماراتي، ومن ثم عدت إلى الزمالك من جديد”.

وتابع: “توجت بالعديد من البطولات مع النادي وأسعى إلى حصد المزيد من الألقاب مع الفريق”.

وأكمل: “جميع اللاعبين بمثابة الإخوة بالنسبة لي، ونقضي معظم الأوقات مع بعضنا”.

وواصل: ” أتمتع بعلاقة قوية مع الثنائي وسام نوار ومصطفى بشير، ودائما ما تجمعنا مواقف كوميدية”.

وأوضح:” مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي من أحب المواجهات بالنسبة لي، أما مواجهة الترجي في تونس أمام جماهيره فلها ذكرىخاصة لدي”.

وأشار لاعب الزمالك إلى أنه متفائل للغاية بالمدرب الإسباني الجديد للفريق، وسيكون إضافة قوية للاعبين مما يساهم في حصد الألقاب”.

وقال اللاعب أنه يتمنى الحصول على لقب كأس العالم للأندية، موضحا أن دعم ومؤازرة الجماهير للفريق يمنح اللاعبين المزيد من العزيمةلحصد الألقاب.

واختتم تصريحاته قائلا:”والدي يمتلك إمكانيات فنية أفضل مني، ولكني أقوى من الناحية البدنية”.