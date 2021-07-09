نيمار يشن هجوماً على بعض جماهير السامبا بسبب قميص ميسى قبل نهائى كوبا أمريكا

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شن نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل، هجومًا على بعض مشجعي السامبا، قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا، غدًا السبت.

وكان بعض الجمهور البرازيلي، قد ارتدى قميص ليونيل ميسي مع الأرجنتين، وأعلنوا دعم البرغوث في المباراة النهائية لكوبا أمريكا.

وكتب نيمار، على حسابه بشبكة إنستجرام "أنا برازيلي ولدي الكثير من الفخر والحب تجاه ذلك، كان حلمي دائمًا أن أكون جزءًا من المنتخب البرازيلي وأن استمع إلى غناء الجماهير".

وأضاف "لم أكن ضد البرازيل أبدًا، ولن أكون كذلك أبدًا إذا لعبوا من أجل شيء ما، سواء كان ذلك في الرياضة، أو مسابقة لعرض أزياء، أو جوائز الأوسكار".

واختتم "إذا كانت البرازيل موجودة في المنافسة، فأنا سأدعم البرازيل، لكن ما الشيء المختلف الذي يفعله البرازيليون عن ذلك؟ حسنًا.. سأحترم ذلك، لكن عليهم أن يذهبوا إلى الجحيم.. أعني ذلك لمن يعارض دعم البرازيل فقط".