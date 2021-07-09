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تنفيذ حملة إزالات في حي الضاحية بمدينة العريش

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نفذ مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الجمعة، حملة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة في حي الضاحية بمدينة العريش، وذلك بقيادة العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش.

وأكد رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم إزالة عدد من التعديات علي أملاك الدولة والأسوار المخالفة والجراجات الغير مرخصة والتي تم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية.

أضاف رئيس مركز ومدينة العريش، أن الحملة جرت بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء وبحضور مديري أقسام الإشغالات والإزالات بالإدارة الهندسية بالمجلس، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وناشد رئيس المدينه المواطنين عدم الإقدام على البناء أوالتعلية أو استكمال أى اعمال الا بعد الرجوع لمجلس المدينه ، حرصًا علي عدم اتخاذ الاجراءات القانونيه او الازاله ، لافتًا إلي أنه من يرغب فى البناء او التعليه عليه ان يتقدم للمركز التكنولوجى بالمجلس لأسخراج الاوراق والتصاريح اللازمة.

حملة ازالة بالعريش
حملة ازالة بالعريش
حملة ازالة بالعريش
حملة ازالة بالعريش
حملة ازالة بالعريش

المصرى اليوم

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