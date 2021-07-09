افتتاح مسجد «يوسف سليمان» بطوخ

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أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح مسجد يوسف سليمان بقرية المنزلة بطوخ اليوم الجمعة، وقال إن المسجد على مساحة 120 مترا بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف، وبلغت التكلفة الإجمالية 820 ألف جنيه.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه بلغ إجمالى عدد المساجد التي تم إنشاؤها جديدا بقرى ومدن مراكز المحافظة منذ عام 2014 وحتى العام الحالى 453 مسجدا جديدا، فيما بلغ إجمالى عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها في نفس الفترة 165 مسجدا على مستوى المحافظة، فيما بلغ إجمالى المساجد التي تم صيانتها وترميمها على مستوى المحافظة 636 مسجدا.

أكد أن وزارة الأوقاف استطاعت تحقيق رقما قياسيا في إفتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف خلال فترة قصيرة والتى وصلت إلى 1503 مسجدا حتى الآن في الفترة من 4 ديسمبر 2020م حتى يوم الجمعة 25 يونيه الماضى.