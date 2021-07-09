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«فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح».. موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء

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«فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح».. موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء «فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح».. موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الله اختص الأمة الإسلامية بمواسم فاضلة وأوقات عامرة تتضاعف فيها الحسنات وتتنوع فيها الطاعات.

وأضاف جمعة، أن من بين هذه الأوقات الفاضلة عشرة من ذي الحجة ، التي جعل الله فيها العمل الصالح أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا من العمل في سواها من باقي الأيام، حيث أنها أيام تستحب فيها الطاعات.

أشار جمعة إلي أن العمل الصالح يشمل أداء العبادات والفرائض والتقرب الي الله سبحانه وتعالي والذكر وقراءة القران والتسبيح والتهليل والتكبير وعمارة الدنيا وبناء المساجد والمستشفيات وتعبيد الطرق ورعاية الأيتام وقضاء حوائج الناس.

وأوضح جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

المصرى اليوم

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