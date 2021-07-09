عنتيل التبين جثة متفحمة على يد زوجته وشقيقتها ..صور

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رسالة بسيطة تلقتها الزوجة فور عقد قرانها "زوجك عنتيل و بيخونك مع حريم كتير" فى حلوان انهارت ندى وبدات تبحث فى تاريخ وزكريات الزوج وبالفعل تاكدت من تلك العبارة التى تؤكد خيانة الزوج لها .

انهارت العروس وسقطت على الارض وكادت ان يغشى عليها من شدة الصدمة الا ان شقيقاتها تمكنا من احتوائها وبدان التخطيط للخلاص من العنتيل الجديد.

اجرت العروس اتصالا هاتفيا بزوجها "عنتيل التبين" وطلبت منه الطلاق وان يعيد الهدايا التى اشترتها له عروسه طوال فترة الخدوبة ،ومنحته اسبوعين لانهاء الامر .

عاد العنتيل لعش الزوجية ولكن ليس لرد الشبكة وانما لاخذ العفش ،توجهت العروس و2 من شقيقاتها وجارتهن وتعدوا عليه بالضرب حتى سقط على الارض واشعلوا النار بالشقة كى تتفحم الجثة ويبدو الامر وكانه ماس كهربائى اتى على محتويات الشقة وهو بداخلها .

تم نقل الجثة الى المشرحة وكشف تقرير الطب الشرعى عن وجود اثار ضرب بالة حادة على الراس قبل احتراق الجثة ما يؤكد وجود شبهة جنائية تم ارتكابها قبل الحريق وان اشعال النيران جاء لإخفاء الجريمة .

تم تشكيل فريق بحث من قسم شرطة التبين توصل الى وجود خلافات بين القتيل وزوجته بسبب علاقاته النسائية المتكررة جعلت الزوجة وباقى اقاربها يرتكبون الجريمة ،تم ضبطهن واعترفن بالجريمة وامرت النيابة بحبسهن 4 ايام على ذمة التحقيقات.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خطيبة الضحية وتدعى "ندى حسني"، وشقيقتيها "شيماء وإيمان"، وجارتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.