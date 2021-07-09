تطهير وتعقيم استراحات المراقبين ولجان الثانوية العامة بالعريش (صور)

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قامت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ومجالس المدن، بتطهير وتعقيم استراحات الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان ولجان الامتحانات، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، والتي تبدأ اعتبارا من غد السبت.

وشدد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال تخصيص بوابات تعقيم بالمدارس التي بها لجان إمتحانية والكشف الحرارى على الطلاب قبل الدخول إلى لجان الامتحانات، والتطهير المستمر للجان الامتحانات وتزويدها بالمطهرات اللازمة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية وسيارة إسعاف بالمدارس التي بها لجان .

ومن جانبه، أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، على جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، لافتًا إلى أن اللجان مجهزة إلكترونيا لأداء الامتحانات فيما عدا 4 لجان ورقية.

وأضاف رضوان أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 2677 طالبًا وطالبة منهم 2075 طالبا وطالبة بالقسم العلمي ( 1819طالبا وطالبة علوم، و256 طالبا وطالبة رياضيات ) و602 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى موزعون على عدد 23 لجنة بواقع 9 لجان بالعريش «8 لجان إلكترونية ولجنة واحدة ورقية»، 3 لجان بالشيخ زويد «لجنتين إلكترونيتين وواحدة ورقية»، 10 لجان ببئر العبد«8 لجان الكترونية ولجنتين ورقيتين»، ولجنة واحدة بنخل الكترونية .

تطهير لجان الامتحانات بشمال سيناء

تطهير لجان الامتحانات بشمال سيناء

تطهير لجان الامتحانات بشمال سيناء

تطهير لجان الامتحانات بشمال سيناء

تطهير لجان الامتحانات بشمال سيناء