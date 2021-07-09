اعتماد وحدتي طب أسرة جديدتين بكفرالشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أنه تم اعتماد وحدتى طب الأسرة بالحوة التابعة لإدارة بيلا الصحية بنسبة 98% ووحدة المناوفة التابعة لإدارة الحامول الصحية بنسبة 99% بإعتماد الوسام بعد المرور عليها من قبل فريق الوزارة لتنظيم الأسرة وتقيميهما وإجتيازهما للمعايير الموضوعة من قبل الوزارة.

وقالت إن إدارة تنظيم الأسرة قامت بتجهيز الوحدات وتدريب الفريق الطبى من أطباء وتمريض على المعايير الموضوعة لإعتماد الوسام وتم المرور عليهما والتأكد من إلتزامهما وإجتيازهما للتدريب، وبذلك يبلغ عدد الوحدات التي تم إعتمادها لهذا الإسبوع ثلاثة وحدات صحية.