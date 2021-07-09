أخبار عاجلة

أسواق الدم!! -
الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك -
روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل -
النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية» -
بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب -
"تعليم تبوك" يطلق برامج التدريب الصيفي الثلاثاء المقبل.. هنا شروطه -
بجهازها HUAWEI MatePad Pro.. "هواوي" تقدم الأفضل في تجربة الأجهزة الفائقة للمكتب الذكي بالمملكة -
"فلكية جدة": الأحدب يقترن بالمشتري... الليلة -
تفاعلاً مع "سبق".. "تجمع مكة الصحي" يتعهد بالانتصار لـ3 أطباء معتدى عليهم لفظياً وجسدياً -
"مكارم" توزّع 450 ألف عبوة ماء على الحجيج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اعتماد وحدتي طب أسرة جديدتين بكفرالشيخ

Print
اعتماد وحدتي طب أسرة جديدتين بكفرالشيخ اعتماد وحدتي طب أسرة جديدتين بكفرالشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أنه تم اعتماد وحدتى طب الأسرة بالحوة التابعة لإدارة بيلا الصحية بنسبة 98% ووحدة المناوفة التابعة لإدارة الحامول الصحية بنسبة 99% بإعتماد الوسام بعد المرور عليها من قبل فريق الوزارة لتنظيم الأسرة وتقيميهما وإجتيازهما للمعايير الموضوعة من قبل الوزارة.

وقالت إن إدارة تنظيم الأسرة قامت بتجهيز الوحدات وتدريب الفريق الطبى من أطباء وتمريض على المعايير الموضوعة لإعتماد الوسام وتم المرور عليهما والتأكد من إلتزامهما وإجتيازهما للتدريب، وبذلك يبلغ عدد الوحدات التي تم إعتمادها لهذا الإسبوع ثلاثة وحدات صحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك

الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك

روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية»

النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية»

بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب

بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب