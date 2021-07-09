أخبار عاجلة

أسواق الدم!! -
الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك -
روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل -
النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية» -
بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب -
"تعليم تبوك" يطلق برامج التدريب الصيفي الثلاثاء المقبل.. هنا شروطه -
بجهازها HUAWEI MatePad Pro.. "هواوي" تقدم الأفضل في تجربة الأجهزة الفائقة للمكتب الذكي بالمملكة -
"فلكية جدة": الأحدب يقترن بالمشتري... الليلة -
تفاعلاً مع "سبق".. "تجمع مكة الصحي" يتعهد بالانتصار لـ3 أطباء معتدى عليهم لفظياً وجسدياً -
"مكارم" توزّع 450 ألف عبوة ماء على الحجيج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع طفل إثر التفاف حبل أرجوحة حول رقبته بالعريش

Print
مصرع طفل إثر التفاف حبل أرجوحة حول رقبته بالعريش مصرع طفل إثر التفاف حبل أرجوحة حول رقبته بالعريش

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفل مصرعه اختناقا عقب التفاف حبل أرجوحة حول رقبته أثناء لهوه بالقرب من منزله في مدينة العريش، وتم إيداع جثته في ثلاجة مستشفي العريش العام.

وقالت المصادر الطبية، أنه تم نقل طفل يبغ من العمر 12 عامًا، إلى مستشفي العريش العام، بعد إصابته بحالة اختناق اثر التفاف حبل أرجوحه حول رقبته أثناء لهوه بالقرب من منزله في منطقة أبوعرادة بحي المساعيد بالعريش.

أضافت المصادر، أن أطباء الاستقبال والطوارئ في مستشفي العريش العام حاولوا إنقاذ حياة الطفل بعد وصوله إلى المستشفي بسيارة إسعاف في حالة سيئة، ولكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته بحالة اختناق.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي العريش العام، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الحادث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك

الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك

روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية»

النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية»

بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب

بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب