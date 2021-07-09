مصرع طفل إثر التفاف حبل أرجوحة حول رقبته بالعريش

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لقي طفل مصرعه اختناقا عقب التفاف حبل أرجوحة حول رقبته أثناء لهوه بالقرب من منزله في مدينة العريش، وتم إيداع جثته في ثلاجة مستشفي العريش العام.

وقالت المصادر الطبية، أنه تم نقل طفل يبغ من العمر 12 عامًا، إلى مستشفي العريش العام، بعد إصابته بحالة اختناق اثر التفاف حبل أرجوحه حول رقبته أثناء لهوه بالقرب من منزله في منطقة أبوعرادة بحي المساعيد بالعريش.

أضافت المصادر، أن أطباء الاستقبال والطوارئ في مستشفي العريش العام حاولوا إنقاذ حياة الطفل بعد وصوله إلى المستشفي بسيارة إسعاف في حالة سيئة، ولكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته بحالة اختناق.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي العريش العام، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الحادث.