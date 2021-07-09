مواجهة مع نقيب التجاريين حول أسباب عدم إجراء انتخابات طوال 29 عاما (حوار)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ٢٩ عاما من آخر انتخابات تمت في نقابة التجاريين، وبعد تعثرات كثيرة قانونية وغير قانونية في طريق إجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية، يبدو أن صحوة نقابية هامة، في ثانى أكبر نقابة مهنية في مصر بعد المعلمين،

بدأت تدفع أطرافا مختلفة إلى وجوب تحريك هذا الملف، فما الذي يعطل الانتخابات تحديدا وما دور كل من وزير المالية المسؤول الدستوري عن نقابة التجاريين، ودور وزير شؤون المجالس النيابية، ودور قيادات وأعضاء النقابة أنفسهم، في سرعة إنها العقبات؟ وماذا عن معاناة التجاريين خلال تلك السنوات وأوضاع مهنتهم، ومعاشاتهم، والخدمات التي تقدم لهم،؟.

حول كل ذلك، وبعد أن نشرنا من قبل آراء أعضاء بالنقابة حول المشكلة، كان اللقاء مع الأستاذ أنور هراس القائم بعمل نقيب التجاريين، وكان من قبل نقيب التجاريين بالغربية، وقبلها نقيب المعلمين بالغربية.. وإلى نص الحوار:

دعا نقابيون إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بهدف دفع عملية إجراء الانتخابات واتهموا قيادة النقابة بالمماطلة.. فما ردك؟

لا توجد مصلحة لأحد في تعطيل اجراء انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، والشعب المختلفة، وللعلم فإنه بعد انتخابات 1992، التي تعد الاخيرة كانت قد جرت ترتيبات لإجراء انتخابات شاملة في ٢٤ فبراير 2013، لكن صدر حكم الإدارية العليا قبل الموعد بيوم واحد بإيقاف إجرائها وما يترتب على القرار من آثار وكانت حيثيات الحكم أن الانتخابات ستجرى في غير الموعد القانونى حيث ان القانون حدد شهر فبراير لاجراء انتخابات النقابات الفرعية والشعب بينما يحدد مايو لإجراء انتخابات النقابة العامة والأعضاء المكملين ،والسبب الثانى للبطلان إن شعبة مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة كان قد صدر لها قرار جمهورى في 2002 ولم يصدر لها قانون من البرلمان والقرار منشىء كما نعلم بينما القانون كاشف وبالتالى لا يجوز إجراء انتخابات بها في ظل هذا العوار خصوصا ان لائحة تلك الشعبة، بها مواد تتعارض مع قانون النقابة.

ولماذا لم تتفادى تلك الحيثيات وتعاودوا إجراء الانتخابات؟

يبدو أن القائمين على النقابة وقتها، وبعد أن تكبدوا مليون جنيه خسائر على الإجراءات قبل أن يتوقف كل شىء ،قد خشوا الدخول في جولة جديدة، وفى العموم فنحن نعمل الآن على تصويب وضع شعبة مزاولي المهن الحرة في مشروع القانون الجديد للنقابة الذي نعمل على إخراجه للنور...

ما أهم ما اتخذتموه على هذا الطريق؟

في ٢١ فبراير الماضى طلب نقيب القاهرة الدكتور حافظ الغندور، من وزير المالية الدعوة إلى جمعية عمومية لإجراء انتخابات شاملة فكلف الوزير، أمجد منير، رئيس قطاع مكتبه، بإرسال رسالة إلى النقابة العامة، جاء فيها ان الوزير وجه باستطلاع راى النقابة العامة، وعليه، ارسلت إلى الوزير اطلب تعديل مواد بعينها في قانون النقابة حتى نستطيع إجراء انتخابات سليمة، وكان هناك بالفعل مشروع قانون بتعديل قانون النقابة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢، واحيل من مجلس الوزراء إلى البرلمان من ٢٠١٨، وجرت اخر مناقشة حوله في اللجنة الاقتصادية يوم 12-1- 2020، ثم توقف الأمر، فناشدنا الدكتور معيط في الخطاب الجديد بالتدخل حتى تكتمل دورة حياة المشروع ويرى النور، فرد انه كاتب المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية بتولي الأمر

وأين استعداداتكم أنتم... أقصد مجلس إدارة النقابة؟

وحرصا على تحريك ملف إجراء الانتخابات تقرر عمل اجتماع لمجلس إدارة النقابة العامة في 24-7-2012 لوضع الترتيبات وجاء، في البند الثامن في جدول أعماله (النظر في الإعلان عن إجراء انتخابات النقابة على كل المستويات)، وتعتزم ايضا عمل اجتماع ثان في أول شهر نوفمبر لكى تنهى كل الإجراءات ونتفادى الإخلال بموضوع مواعيد الانتخابات وكما تعلمون فلابد من إعلان فتح باب الترشيح قبلها بثلاثة أشهر ووقف التوكيلات والنقل ودعوة الأعضاء إلى سداد الاشتراكات، ولكى تتم الانتخابات بطريقة صحية لابد للقانون أن يخرج للنور قبل الموعد بوقت كاف.

حدثنا عن أهم مشاكل النقابة من وجهة نظركم؟

لقد فوجئنا في ١٧ من شهر مايو الماضى بورود خطاب من الوزير علاء فؤاد يخطرنا فيه أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ومعها لجان أخرى كالتشريعية والخطة والموازنة، ستتوقف عن مناقشة التعديلات المقترحة بالقانون ٤٠ إلى حين تلقى رأى النقابة في أهم المشكلات وكيفية حلها، وهو موقف غريب حقيقة... التعديلات تم تقديمها بعد دراسة المشاكل، في الأصل، وكان يمكن للجنة الاقتصادية أن تعقد لجان استماع وتدعو ما تشاء، لتتعرف أكثر على المشكلات ووجهات النظر المختلفة فيها، لكن لعله خير فقد ارسلت خطابين إلى وزيرى المالية والمجالس النيابية وفيهما تحديد دقيق للمشكلات الإدارية والقانونية والفنية التي تعيشها النقابة...

وما أهمها؟

خذ عندك. يبلغ عدد الأعضاء ١.٤ مليون في نهاية ديسمبر ٢٠١٩، ونصيب العضو من الموارد التي توفرها الدولة للنقابات المهنية ٩ جنيه سنويا، بينما في النقابات الأخرى في المحامين والمهندسين والصحفيين والمهن الطبية فالأرقام أكبر بما لا يقارن مطلقا، على تفاوتات بينهم. أيضا فإن معاش العضو مثلا ١.٦ ٪ من معاش المحامى من نقابة، نصف معاش المعلمين، وهكذا، وقد بلغ عجز صندوق المعاشات بالتجاريين ٣٩ مليون جنيه في ٢٠١٩. وهناك مشاكل تخلف التجهيزات الإدارية وعدم القدرة على دفع الزيادات التي تقررها الدولة في الأجور للموظفين، ولا يوجد خدمات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو صحية للاعضاء، رغم ان القانون نص على تقديمها، وهناك خلل قانوني سبق وأن شرحته، وكل هذا كان وراء، مسعانا لتعديل القانون ....

الزملاء يؤكدون أنه ليس من حق الامين العام تصعيد قيادات وتعيينها في مواقع يفترض أن يشغلها منتخبون.. ما رأيك؟

فلنكن صرحاء . كلنا عملنا تسيير أعمال. القائم بعمل النقيب والأعضاء والأمين العام فنحن وإن كنا منتخبين لكن دورتنا انتهت من زماااان وعليه فالحساب يجب أن يكون على الأداء ونزاهته وليس على من تم تصعيده أو تهبيطه وظنى أن بعض الزملاء في شعبة مزاولي هم من يتوقف كثيرا عند تلك النقطة لأنهم يرون انهم احق من الذين تم اختيارهم لتسيير عمل الشعبة وهذه وجهات نظر.

وللامانة فالشعبة تقوم بجهد هائل تثقيفي تدريبي وتركز على معايير المحاسبة الجديدة والرقمنة وأثرها على المهنة والاتجاهات الجديدة في الضرائب الدولية وعموما لا مانع ابدا من ان نستعين بكل إنسان جاد في العمل العام حتى تصل السفينة بأمان إلى بر الانتخابات بعد غياب طال ... ويواصل: الزميلات والزملاء يعرفون أنه لولا المسئولية لكان مثلى قد ذهب إلى بيته ليرتاح من زمااان

وماذا بشأن التصعيد طال المحافظات أيضا ويتم بلا أي قاعدة؟

بمناسبة التصعيد في المحافظات فقد حدث بوقت من الأوقات أن أراد اثنان من الإخوان ان يسيطروا على نقابة فرعية في محافظة بالصعيد فمنعنا ذلك وقمنا بتعيين لجنة تسيير مختلفة، فقالوا: ازاى اننا منتخبون. فقلنا لهم: كلنا نعمل لتسيير أعمال لا فرق بين من كان قد تم انتخابه من سنين طويلة وانقضت دورته أو يدخل للخدمة العامة الان

والشكوى الدائمة من الأمين العام؟

عادل ياسين الامين العام رجل فاهم أوضاع النقابة جيدا ويبذل جهدا ولم اشعر بانه يقوم بأي أمر غير سوى بيد انه له محبون وله كارهون وهذه طبيعة العمل العام

المحاسبات رصد مخالفات على مدار سنوات فلماذا لم تتم معالجتها ؟

الزملاء يردون على أنفسهم بهذا القول فما دام جهاز المحاسبات يقوم بعمله كل عام فإن المساءلة قائمة، بغض النظر عن اعتماد القوائم وتقرير مراقب الحسابات من عدمه، وبالاضافة إلى ذلك فاننا ندعو إلى الجمعية العمومية في كل عام ولا يكتمل النصاب لعدم اكتراث الاغلبية الساحقة وهذا ايضا وضع يجب أن نعمل جميعا لتغييره واثارة حماس الجميع للمشاركة .

قيل إن التعديل المقترح منكم للمادة 15 من قانون النقابة والخاص بالنصاب المطلوب للدعوة إلى عقد جمعية عمومية تعجيزي ؟

انور هراس: اننا على استعداد للمناقشة الموضوعية حول هذا الأمر حتى لايقال اننا نعتمد التعجيز، والقصة بكل صدق هي كيف نمنع قلة من التلاعب بمصير النقابة لو كانت الدعوة لعقد جمعية غير عادية سهلة وليس مطلوبا لها إلا عدد قليل، وأيضا كيف لا نبالغ في العدد حتى لا نصيب الناس باليأس ونشجع على المشاركة والتغيير حين يكون التغيير مطلوبا.

إلى أي حد ترى المحاسبين مسؤولين عن التهرب الضريبي؟

مسؤوليتهم محدودة وبين وقت وآخر يأتي إلى خطاب من وزير المالية يطلب ازالة اسم أو اسماء من القيد ويوضح قرين كل منهم المخالفة التي ارتكبها والممول أو الشركة التي تمت المخالفة لحسابها وتم في العام 2021 شطب نحو 15 فردا، لكن الشرفاء في النهاية كثيرون.

وماذا عن صغار المحاسبين وسيطرة الكبار على السوق؟

صغار المحاسبين مظلومين وظالمين ...مظلومين لان المكاتب الكبيرة تستحوذ على العمل وصوتها هو الصوت الأعلى وظالمين لأن عليهم إدراك أن المهنة تتطور وأن التدريب المستمر مطلوب ولابد من اعداد انفسهم للمنافسة عبر الجمعية المهنية المعنية أو غيرها ليرتقوا في العمل، ثم أضاف ضاحكا: وظالمين طبعا ايضا لانهم حين لا يجدون عملا يطلبون كل شوية سحب الثقة.!!

تحرر محضر إثبات حالة بسبب عدم قيام النقابة بتحديد موعد الجمعية العمومية الغير عادية بحسب المطلب المستوفى فما الرد القانوني على ذلك ؟

الجمعية العمومية الغير عادية تكون عادة لمواجهة مخالفات جسيمة ومحددة وإنما أن تطلب عقدها لكى تطلب هي عقد جمعية عادية لإجراء الانتخابات فهذا غريب إذ الأفضل أن نقتصر الطريق ونقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية وإجراء الانتخابات بعد لتفادي العوار القانونى حتى لا ترفع علينا دعاوى بطلان مرة أخرى وهذا ما نعمل عليه.

هناك خلاف دائم بين النقابة والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين فإلى أين وصل ؟

بالفعل يوجد صراع مع الجمعية لأسباب متعددة، ويتم إقحام النقابة فيه، لكن في النهاية لابد أن نستمع إلى بعضنا البعض حفاظا على المهنة دون النظر إلى هذا المكان أو ذاك، في منح شهادة معتمدة عمل حيوي، ويوجد أنظمة مختلفة في الدول لمنحها منها النظام البريطانى الذي يوكل ذلك إلى جمعية ،وقد أخذنا عنه ذلك، وتوجد سبل أخرى، المهم أن نناقش مع صدق الاهتمام بترقية المهنة بعيدا عن أي خلافات شخصية ،وبالمناسبة فأنا ممن يؤيدون بقاء سجل القيد في وزارة المالية ،وأعرف أن البعض لهم وجهة نظر أخرى.

ماذا عن نتائج جولات المحافظات للنقاش حول قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ؟

قانون النقابة قانون تنظيمي وإخراجه إلى النور مهمتنا بشكل أساسي، أما قانون الشعبة قانون مهني وهناك فرق شاسع ،

والشعبة أعدت مشروع قانون لها ويدور أعضاؤها الان بالمحافظات لمناقشته مع الأطراف المختلفة ونتمنى لهم التوفيق

ثمة مطلب بعمل نقابة لكل مكون من مكونات النقابة الحالية على أن يضم الجميع اتحاد نقابات؟

الذين يفكرون في ذلك ينظرون إلى تجربة اتحاد نقابات المهن الطبية ،لكن فاتهم ،أن الجميع هناك دكاترة ،لكن هنا مهن مختلفة،و

ظنى ان الاهم الان هو ان نصل إلى مجلس منتخب وهو يقرر بعد ذلك، وبالحوار العام، ما يراه سواء انشاء اتحاد نقابات يضم عدة نقابات أو انفصال المحاسبين والمراجعين أو ما يريده إجماع الأعضاء لكن برؤية ودون انفعال

أين مخرجات التوأمة التي ارتبطت بمنحة فوق المليون يورو لعمل قانون مهنة المحاسبة بالتعاون مع إسبانيا ؟

- لا أعرف عنها شيئا

هل راعيتم دستورية جلب موارد جديدة بتعديلات قانون ٤٠ وأنتم تعلمون ان المحكمة الدستورية أبطلت رسوما معينة كانت تتقاضاها نقابات مهنية؟

وزير المالية قال لنا ساساعدكم شرط عدم وضع أعباء جديدة على أحد وقد أزلنا كل ما يتعارض مع الدستور وما قررته المحكمة الدستورية.

ومشكلة مشروع الإسكان المعطل منذ سنوات بعيدة ؟

بعيد عن متابعتى وربما يحسن أن تسأل عنه الأمين العام حين يعود عافاه الله

وماذا عن المعاشات وضعفها الشديد وتأخرها ؟

المعاش 50 جنيه شهريا، ويصرف مرة كل أربعة أشهر بواقع 200 جنيه، والتأخر يأتي من أن أكثر من 50 % من الأعضاء لا يسددون الاشتراكات التي هي عصب موارد النقابة، ورغم أن العضوية اجبارية لحملة المؤهلات العليا ،لكن لا توجد وسيلة ناجزة لتحصيل الاشتراكات خلافا لنقابة مثل المعلمين مثلا فهم في وزارة واحدة ويكفي أن يصدر الوزير قرارا بخصم الاشتراك من الأجر وتوريده للنقابة إنما التجاريون موجودون في كل وزارات الدولة، ولا يحدث إقبال على السداد إلا عند الرغبة في التقديم على وظائف يكون من شروطها ان يكون عضوا ومشددا فيسدد لمدة سنة ثم ينسى.

ونحاول إصلاح هذا الأمر أيضا في القانون الجديد الاشتراكات ورسوم القيد من أهم الموارد.