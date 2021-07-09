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مواعيد صلاة الجمعة بجميع المدن المصرية والعواصم العربية اليوم 9-7-2021

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مواعيد صلاة الجمعة بجميع المدن المصرية والعواصم العربية اليوم 9-7-2021 مواعيد صلاة الجمعة بجميع المدن المصرية والعواصم العربية اليوم 9-7-2021

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نشر الموقع الالكتروني لدار الافتاء المصرية جدولين يحددا مواعيد صلاة الجمعة اليوم 9-7-2021 في عدد 78 مدينة مصرية، وأيضًا مواقيت الصلاة فى عدد من العواصم العربية.

ونوهت دار الإفتاء المصرية إلي أن جداول مواقيت الصلاة والتى تتضمن مواعيد صلاة الجمعة تم اعدادها بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية، يوضح الجدولين التاليين موعد صلاة الجمعة في مدينة أمام اسم كل مدينة.

يبلغ عدد الصلوات المفروضة يوميًا على المسلمين 5 صلوات وهي الفجر والظهر والعصر بالإضافة إلي المغرب والعشاء، ويوم الجمعة تحل صلاة الجمعة محل صلاة الظهر ويسبقها خطبة الجمعة ويليها صلاة ركعتان ويشترط لصحتها أن تتم فى جماعة وإلا تؤدي صلاة الظهر 4 ركعات.

يبلغ عدد ركعات صلاة الفجر ركعتان، ويبلغ عدد ركعات كل من صلوات الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات لكل منهم، بينما يبلغ عدد ركعات صلاة المغرب 3 ركعات.

موعد صلاة الجمعة

القاهرة

12:00 م

الإسكندرية

12:05 م

طنطا

12:01 م

المنصورة

12:00 م

الزقـازيق

11:59 ص

أسيــوط

12:00 م

سـوهاج

11:58 ص

بنى سويف

12:01 م

المنـيـا

12:02 م

قـــنا

11:54 ص

أســوان

11:54 ص

مطـروح

12:16 م

الغردقـة

11:50 ص

الخارجـة

12:04 م

الإسماعيلية

11:56 ص

دميـاط

11:58 ص

السـلوم

12:25 م

نويـبع

11:47 ص

حلايــب

11:39 ص

شرم الشيخ

11:48 ص

الفـيــوم

12:02 م

06-أكتوبر

12:01 م

كفر الشيخ

12:01 م

الحامول

12:00 م

بلطيم

12:01 م

طابا

11:47 ص

راس سدر

11:54 ص

الطـــور

11:51 ص

دهب

11:47 ص

ابوزنيمة

11:53 ص

راس غارب

11:52 ص

القصير

11:48 ص

برنيس

11:43 ص

سفاجة

11:49 ص

مرسى علم

11:46 ص

شلاتين

11:43 ص

سيدى برانى

12:21 م

الضبعة

12:11 م

العلمين

12:09 م

واحة سيوة

12:23 م

موط (الداخلة )

12:09 م

الفرافرة

12:13 م

البويطى

12:09 م

باريس

12:03 م

المحلة الكبرى

12:01 م

الحمام

12:01 م

نجع حمادى

11:56 ص

بورسعيـد

11:56 ص

السـويس

11:55 ص

العريـش

11:50 ص

الطـــور

11:51 ص

دمنـهـور

12:03 م

ادفو

11:54 ص

اسنا

11:55 ص

الأقصر

11:55 ص

القاهرة الجديدة

12:00 م

توشكى

12:00 م

الدلنجات

12:03 م

كاترين

11:50 ص

جدول مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية العالمية اليوم 9-7-2021

موعد صلاة الجمعة

ابوظبى

12:28

الدوحة

11:39

المدينة المنورة

12:27

المنامة

11:43

دبى

12:24

مسقط

12:11

المصرى اليوم

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