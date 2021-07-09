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درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ45.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

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درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ45.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة درجة الحرارة المحسوسة تصل لـ45.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

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تواصل درجات الحرارة البقاء حول معدلاتها العالية ضمن حالة الطقس اليوم حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتصل درجة الحرارة المحسوسة فى اليوم إلي 45 درجة فى عدة مناطق بجنوب مصر.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارًا اليوم على القاهرة الكبري وكذلك الوجه البحري، ويكون مائل للحرارة رطب علي السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب البلاد وأيضًا جنوب سيناء، ويغدو الطقس معتدل رطب خلال الليل على جميع أنحاء مصر، ويكاد يتطابق مع حالة الطقس أمس الخميس.

يكون البحر المتوسط اليوم معتدل وكذلك البحر الأحمر وإتجاه الرياح شمالي غربي فى البحرين، ويتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط من 1.5 متر إلي مترين، ويكون في البحر الأحمر بين متر ونصف لمترين وربع.

تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلي القاهرة الكبري والسواحل الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وتكون الرياح نشطة على القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء والرياح فى مصر اليوم شمالية غربية سرعتها من 15 لـ 18 عقدة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة فى القاهرة اليوم 36-24 والمحسوسة 38درجة، وتكون درجات الحرارة في الإسكندرية 30-24 والمحسوسة 33 درجة، وهي درجات حرارة تتطابق مع طقس الأمس.

وتصل أعلى درجة حرارة للمحسوسة اليوم في مصر إلي 35 درجة فى أسوان والوادي الجديد وإدفو وأبو سمبل، وتكون درجات الحرارة العظمي والصغري فى تلك المناطق إدفو 43-28، أسوان 42-28، أبو سمبل 42-29، الوادي الجديد 42-27، الأقصر 41-27 درجة.

وتكون درجة الحرارة في الطور 36-25، العريش 33-24، سوهاج 39-26، شرم الشيخ 40-28، الغردقة 39-27، قنا 40-26، الفيوم 37-24،27، المنيا 38-24، بني سويف 37-25، شلاتين 37-27، أسيوط 39-26، حلايب 35-29 درجة.

وتكون درجة الحرارة المتوقعة في الاسماعيلية 38-23، سيوة 37-22، المنصورة 35-24، بلطيم 30-24، السلوم 31-22، طنطا 34-24، دمياط 31-24، الزقازيق 36-24، شبين الكوم 35-24، السويس 37-25، رفح 32-23، دمنهور 33-24، بورسعيد 32-24 درجة.

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تفاصيل حالة الطقس أمس الخميس

المصرى اليوم

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