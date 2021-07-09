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صلاح السروي: الشاعرة ملك عبدالعزيز كانت تتغزل في الطبيعة وصاحبة مدرسة الشعر الرومانتيكي

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صلاح السروي: الشاعرة ملك عبدالعزيز كانت تتغزل في الطبيعة وصاحبة مدرسة الشعر الرومانتيكي صلاح السروي: الشاعرة ملك عبدالعزيز كانت تتغزل في الطبيعة وصاحبة مدرسة الشعر الرومانتيكي

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قال الدكتور صلاح السروي، أستاذ الأدب العربي الحديث والمقارن بكلية الآداب جامعة حلوان، إن الشاعرة ملك عبدالعزيز، تركت إرثا شعريا كبيرا 6 دواوين ومجموعة قصصية.

السروي أوضح، خلال محور «الثقافة في بيتك» في ندوة افتراضية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الشاعرة ملك عبدالعزيز تولت عددا من المناصب، مثل رئاسة تحرير مجلة الشرق، وعضوية مجلس الشعر في المجلس للثقافة، وهي زوجة الناقد الكبير الدكتور محمد مندور، الذي استلهم من شعرها وابتكر نظريته التي أطلق عليها «الشعر المهموس»

وبحسب السروي، تعبير الشعر المهموس، يعني الشعر غير الزاعق وغير الإنشادي أو التعبوي، بل هو الشعر الوجداني.

وقال إن ملك عبدالعزيز كانت تمثل هذا النموذج، ويمكن أن نصنفها بشاعرة رومانتيكية استمرت في إصدار الدواوين حتى عام 1978 وآخر ديوان لها هو «شمس الخريف».

وأشار السروي إلى أن النزوع الرومانتيكي لدى ملك عبدالعزيز، يعود إلى نشأتها القروية، لأنها كانت ابنة الريف والخضرة والحدائق، متغزلة في الطبيعة تتعامل مع الشعر على أنه تعبير عن المشاعر والوجدان.

المصرى اليوم

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