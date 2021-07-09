أخبار عاجلة

"تعليم تبوك" يطلق برامج التدريب الصيفي الثلاثاء المقبل.. هنا شروطه -
بجهازها HUAWEI MatePad Pro.. "هواوي" تقدم الأفضل في تجربة الأجهزة الفائقة للمكتب الذكي بالمملكة -
"فلكية جدة": الأحدب يقترن بالمشتري... الليلة -
تفاعلاً مع "سبق".. "تجمع مكة الصحي" يتعهد بالانتصار لـ3 أطباء معتدى عليهم لفظياً وجسدياً -
"مكارم" توزّع 450 ألف عبوة ماء على الحجيج -
«النواب» يوافق على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية -
زعيم الأغلبية بالبرلمان: المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة.. ونتفهم مشاكلها -
استشاري يكشف كيفية التعامل مع السمنة البسيطة -
الرئيس الإيراني الجديد: قطر دولة شقيقة وشريكة إقليمية.. وأولوية حكومتنا مع الجيران -
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتي التربية والتكنولجيا والتعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

في حفل توقيع بمعرض الكتاب: «في بيوت الحبايب» حكايات المشاهير وأسرارهم

Print
في حفل توقيع بمعرض الكتاب: «في بيوت الحبايب» حكايات المشاهير وأسرارهم في حفل توقيع بمعرض الكتاب: «في بيوت الحبايب» حكايات المشاهير وأسرارهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الكاتبة زينب عبدالله، الخميس، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، حفل توقيع كتابتها «في بيوت الحبايب»، والصادر عن الدار المصرية اللبنانية.

وقالت الكاتبة زينب عبداللاه، إنها بدأت في التفكير في الكتاب منذ أربعة سنوات، حيث كانت تقوم بعمل ربورتاجات صحفية من داخل بيوت في عدد من الفنانين والمنشدين، وجاءت الفكرة بهدف تصحيح بعض المعلومات المغلوطة وغير الحقيقية عن حياة هؤلاء الفنانين.

وأشارت إلى أن الكتاب يحتوى على مجموعة من الوثائق والصور النادرة والحكايات التي يحكيها أقرب الناس إليهم، لافتة إلى أن الكتاب يضم قصصا عن حياة 20 شخصية من هؤلاء المبدعين، كما سنجد في الكتاب لوحات فنية رسمتها الفنانة مديحة كامل.

وتتناول الكاتبة حياة وبيوت وأبناء رموز التلاوة والإنشاد والفن والطرب لتكشفَ لنا الكثير من الأسرار والتفاصيل، منها: كيف كانت الحياة في بيت صوت السماء الشيخ محمد رفعت، وماذا دار في جلساته التي جمعت أهل الفن والأدب من مختلف الأديان، وأسرار سنوات مرضه وعزلته، ورحلة حياة الشيخ النقشبندي وكيف توقّع وفاته وتفاصيل وصيّته التي كتبها قبل ساعات من موته، ولماذا تعرّض ملك المواويل محمد عبدالمطلب للاعتقال وكيف نجا، وقصص ميلاد روائعه وكيف تحطّم قلبه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك

الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك

روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية»

النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية»

بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب

بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي بكلية الآداب