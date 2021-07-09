في حفل توقيع بمعرض الكتاب: «في بيوت الحبايب» حكايات المشاهير وأسرارهم

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نظمت الكاتبة زينب عبدالله، الخميس، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، حفل توقيع كتابتها «في بيوت الحبايب»، والصادر عن الدار المصرية اللبنانية.

وقالت الكاتبة زينب عبداللاه، إنها بدأت في التفكير في الكتاب منذ أربعة سنوات، حيث كانت تقوم بعمل ربورتاجات صحفية من داخل بيوت في عدد من الفنانين والمنشدين، وجاءت الفكرة بهدف تصحيح بعض المعلومات المغلوطة وغير الحقيقية عن حياة هؤلاء الفنانين.

وأشارت إلى أن الكتاب يحتوى على مجموعة من الوثائق والصور النادرة والحكايات التي يحكيها أقرب الناس إليهم، لافتة إلى أن الكتاب يضم قصصا عن حياة 20 شخصية من هؤلاء المبدعين، كما سنجد في الكتاب لوحات فنية رسمتها الفنانة مديحة كامل.

وتتناول الكاتبة حياة وبيوت وأبناء رموز التلاوة والإنشاد والفن والطرب لتكشفَ لنا الكثير من الأسرار والتفاصيل، منها: كيف كانت الحياة في بيت صوت السماء الشيخ محمد رفعت، وماذا دار في جلساته التي جمعت أهل الفن والأدب من مختلف الأديان، وأسرار سنوات مرضه وعزلته، ورحلة حياة الشيخ النقشبندي وكيف توقّع وفاته وتفاصيل وصيّته التي كتبها قبل ساعات من موته، ولماذا تعرّض ملك المواويل محمد عبدالمطلب للاعتقال وكيف نجا، وقصص ميلاد روائعه وكيف تحطّم قلبه.