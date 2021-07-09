كهربا يوجه رسالة نارية عقب استبعاده من مباراة المقاولون في الدوري .. صور

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محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، نشر رسالة قوية عقب استبعاده خلال مباراة المقاولون العرب، التى أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 - 2021، وانتهت بقوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين. كهربا نشر على الأستوري الخاص بحسابه إنستجرام رسالة قوية جاء نصها: «رسالة لك، إن الله الذي اختار لك الطريق، لن يتركك في منتصفه».

رسالة محمود كهربا عقب لقاء المقاولون العرب

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سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأول مساء أمس على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين. وأكد عبد الحفيظ عقب المباراة أن الأهلي يسعى لحصد نقاط المباراة الثلاث في جميع مواجهات الدوري، بصرف النظر عن اسم المنافس.

وأضاف أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام منافس قوي بحجم المقاولون، الذي قدم مباراة دفاعية قوية ولكن في النهاية تمكن الأهلي من تحقيق الفوز. وشدد عبد الحفيظ على أنه لا فرق في الأهلي بين لاعب أساسي وآخر بديل، وأن الهدف واضح للجميع بضرورة تحقيق الفوز أمام أي منافس، في ظل مشوار الدوري الطويل. مضيفا أن الأهلي تتبقى له 12 مباراة في مشوار الدوري ولديه أفضلية يسعى للحفاظ عليها حتى النهاية.

وقال إن الأهلي سوف يغادر إلى السويس لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل، بعد أن أغلق الفريق اعتبارا من اليوم صفحة مباراة المقاولون. واختتم مدير الكرة حديثه بالتأكيد على التنسيق الكامل مع السفارة المصرية في المغرب قبل السفر لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في السابع عشر من يوليو الجاري.