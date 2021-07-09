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قفشة يوجه رسالة للأهلي ومحمد شريف عقب الفوز على المقاولون العرب .. صور

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قفشة يوجه رسالة للأهلي ومحمد شريف عقب الفوز على المقاولون العرب .. صور قفشة يوجه رسالة للأهلي ومحمد شريف عقب الفوز على المقاولون العرب .. صور

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محمد مجدي قفشة لاعب وسط الأهلي، وجه رسالة لفريقه وللمهاجم، محمد شريف، بعد تسجيله هدفا خلال لقاء المقاولون العرب، والذي انتهى بثنائية نظيفة، على بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري العام.

وقال مجدي قفشة عبر الاستوري بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «الحمد لله على الفوز، توقيت مهم للغاية ووقت صعب، إن شاء الله الأهلي دايماً قد الرهان، محمد شريف لاعب رائع ومستقبل هجوم ، بإذن الله يكون هداف الدوري وهداف مصر، رهان كبير عليه وعلى كل مهاجمين الفريق نعدي بيهم إن شاء الله التحدي الكبير، مبروك».

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المصرى اليوم

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