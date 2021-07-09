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محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، دخل في مشادة كلامية مع اللاعب التونسي، على معلول، قبل نهاية الشوط الثاني من مباراة المقاولون العرب والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021.

وكان سبب المشادة بين اللاعبين، بعدما اعترض محمد الشناوي على تمرير على معلول للكرة بالقرب من منقطة الجزاء وكانت النتجية 1/0 مما أثار غضب الشناوي خاصة وأنه كان يريد إبعاد الكرة من لمسة واحدة بعيدا عن منطقة جزائه. وانتهى المشهد بين اللاعبين بالصلح بعدما اعتذر الشناوي للاعب التونسي عقب نهاية المباراة بهدفين دون رد لصالح الأهلي.

مشادة علي معلول ومحمد الشناوي

مشادة علي معلول ومحمد الشناوي

مشادة علي معلول ومحمد الشناوي