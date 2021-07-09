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أكد محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد مجلي لاعب وسط نادي المقاولون العرب، لاعب جيد جداً بالنسبة لذئاب الجبل، لكنه لا يناسب نادي الزمالك.

وأضاف أبوالدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: الزمالك يسعى إلى تعويض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الذي اقترب من الدوري القطري، لذلك يجب أن يكون البديل على نفس الكفاءة، لكن طريقة آداء محمد مجلي لاعب المقاولون العرب، لا تتناسب مع القلعة البيضاء، أرى أن إمام عاشور، ومحمد أشرف روقا، أفضل لتعويض رحيل ساسي، بدلاً من التعاقد مع لاعب لن يفيد الفريق.

واختتم أبوالدهب: اللعب بصفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يختلف كثيراً عن اللعب بصفوف الأندية الأخرى، وهناك العديد من اللاعبين المميزين في أندية وسط الجدول قد سبق لهم اللعب لقطبي الكرة المصرية ولم يحققوا النجاح المطلوب.