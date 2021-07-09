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رضا عبدالعال: النادي الأهلي لم يضيف لي شيئا

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رضا عبدالعال: النادي الأهلي لم يضيف لي شيئا رضا عبدالعال: النادي الأهلي لم يضيف لي شيئا

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أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أنه حينما انتقل إلى النادي الأهلي قادماً من صفوف الغريم التقليدي ، كان نجماً كبيراً من نجوم الكرة المصرية، وأحدثت الصفقة جدلاً كبيراً آنذاك .

وأضاف عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten»: أنتقلت إلى النادي الأهلي، وأنا في أفضل حالاتي الفنية ومُتوج بالعديد من الألقاب مع نادي الزمالك، فأضفتُ إلى القلعة الحمراء، وليس العكس، وأحدث هذا الانتقال ضجة كبيرة في ذلك الوقت، وكانت الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة المصرية.

المصرى اليوم

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