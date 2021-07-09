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رامي رضوان يعلن تعرض الفنان أحمد حاتم إلى حادث سير

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رامي رضوان يعلن تعرض الفنان أحمد حاتم إلى حادث سير رامي رضوان يعلن تعرض الفنان أحمد حاتم إلى حادث سير

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كشف الإعلامي رامي رضوان، إن الفنان أحمد حاتم تعرض لحادث سير.

وأضاف «رضوان»، خلال تقديم برنامجه «مساء دي إم سي»، الذي يعرض على قناة «دي إم سي» «الفنان أحمد حاتم كان معانا النهاردة، وللأسف الشديد عمل حادث، ونتمنى له الشفاء العاجل، وأحمد بيلعب سباحة منذ صغره».
ويذكر أن الفنان أحمد حاتم حطم الرقم القياسي في السباحة بمشاركته ضمن منتخب لسباق التتابع 100x50م، وقد دخل موسوعة «جينيس للأرقام القياسية».
ويعرض حاليا لحاتم مسلسل «ليه لا الموسم 2»، بطولة كل من: منة شلبي، فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبوعوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف.

المصرى اليوم

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