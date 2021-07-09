«صورة بالحجاب».. شيماء سعيد تثير التساؤلات حول عودتها للغناء

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أثارت الفنانة شيماء سعيد، تساؤلات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر عدد من الصور لها، مرتديه خلالها الحجاب، حيث تساءل جمهور السوشيال ميديا، عن نيه المطربة التي غابت عن الساحة الغنائية لفترة أكثر من 4 سنوات، بعد أخر عمل لها وهي أغنية حلم حياتك، والتى كانت من كلمات الشاعر أمير طعيمة.

كانت المطربة شيماء سعيد، قالت في حديث تلفزيوني لها، عام 2018، إنها قررت ارتداء الحجاب «ليس طلبًا للشهرة أو شو إعلامي»، وإنها تعرضت لـ«هزات وصدمات» متباعدة قبل القرار، مشيرة إلى أنها «فضلت الاحتشام والصلاة ثم القراءة في الدين، واختارت الآخرة بدلًا من الدنيا«.