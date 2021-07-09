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طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة، بمناسبة فصل الصيف، على طريقة الفيديو كليب، وتحمل أسم «الدنيا بترقص»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وتم تصوير الكليب على إحدي شواطئ الساحل الشمالي.

والكليب يحمل كل معاني الفرحة والسرور، بسبب ظهور الهضبة في أجواء صيفية مبهجة، ويشاركه في الأغنية الفنانة هدي المفتي وتظهر ک «موديل»، حيث تعد هذه الأغنية أولى أغانية التي يطرحها في صيف 2021 وذلك بالتعاون مع إحدي شركات المحمول .

الدنيا بترقص من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، مهندس صوت أمير محروس، وإخراج طارق العريان.