«زى النهارده» إعلان استقلال الأرجنتين 9 يوليو 1816

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حكمت إسبانيا الأرجنتين لثلاثة قرون وجاء المستوطنون الإسبان الأوائل بحثًا عن الذهب والفضة، والأرجنتين هي ثانى أكبردولة في أمريكا الجنوبية من حيث المساحة، وكانت أكبر المستعمرات الإسبانية بأمريكا الجنوبية، واسمها مشتق من كلمة «فضة» وقد اختاره لها الإسبان لكثرة الفضة، التي كان يتحلى بها الهنود الأمريكيون عند اكتشافهم هذه البلاد، في 1516 م، واحتلالهم لها ثم كانت حرب الاستقلال، فخلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشر حين تعاظمت كراهية بوينس أيريس للحكم الإسبانى وبين عامَى 1806و 1807 حاولت القوات البريطانية احتلال بوينس أيريس لتأسيس موطئ قدم للتجارة البريطانية في المنطقة لكن سكان المدينة طردوهم بدون مساعدة من إسبانيا مما زاد من ثقتهم في الحصول على استقلالهم وبين1807و1808 اجتاحت فرنسا إسبانيا وشغلت هذه الحروب الحكومة الإسبانية فأعطت بوينس أيريس الفرصة للقتال من أجل الاستقلال وفى 25 مايو 1810 أسست بوينس أيريس حكومة مستقلة لإدارة نيابة لابلاتا إثر ثورة مايو ولكن المقاطعات خارج الأرجنتين عارضت ذلك، مما أدى لانهيارها وفى عام 1812 قاد الجنرال الأرجنتينى (خوزيه دى سان مارتين) الحرب ضد إسبانيا وتحت هذه الظروف أعلن ممثلو المقاطعات الأرجنتينية رسميًا استقلال البلاد «زى النهارده» في 9 يوليو 1816، في مؤتمر تكيومان وأصبح البلد الجديد يعرف باسم مقاطعات لابلاتا المتحدة وقد أراد سان مارتين طردالإسبان من أمريكاالجنوبيةلمنع أي هجمات على الأرجنتين في المستقبل وفى 1817قاد حملة عبر الأنديز وفاجأ القوات الإسبانية في تشيلى وبعدانتصاره في تشيلى ساعدت قواته على كسب الاستقلال للبيرو، وينظر الأرجنتينيون إلى (سان مارتين) كبطل قومى.