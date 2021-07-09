افتتاح معرض الحياة العسكرية بمتحف الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مساء الخميس، معرض الحياة العسكرية عند المصري القديم في متحف الأقصر.

حضر الافتتاح عدد من البعثات الأثرية العاملة بمنطقة العساسيف الغربية، ومديري المناطق الأثرية بالمحافظة.

وأوضح وزيرى، أن المعرض يعرض ٥٠ قطعة أثرية من مقتنيات المتحف تصور الحياة العسكرية في مصر، منذ عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر اليوناني الروماني والعصر الإسلامي.

وتتنوع تلك القطع ما بين قطع ظران وسكاكين وسهام وجعبة سهام بداخلها مجموعة من السهام الخشب، وقربة مياة، وسيوف من العصر الإسلامي، والطبول التي كانت تستخدم قبل الحروب، ومجموعة من القنابل من الفخار بداخلها بقايا بارود ترجع إلى العصر الاسلامي، ودرع من الخشب الملون يرجع إلى عصر الدولة الحديثة، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.