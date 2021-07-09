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انتهت مساء الخميس، جلسة مجلس الأمن الدولي الاستثنائية لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا وذلك في مدينة نيويورك الأمريكية والتي جرت بدعوة من كل من مصر والسودان والتي تحدثت فيها الدول الـ 15 الدائمة العضوية والمؤقتة العضوية في مجلس الأمن.



وفيما يلي كلمة مندوب كلا من روسيا والهند وكينيا والنيجر في مجلس الأمن



- كلمة روسيا في مجلس الأمن بخصوص سد النهضة



قال مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن , أن روسيا تتابع التطورات ووضع سد النهضة وتعترف بأهمية هذا المشروع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي يوفر المياه للملايين الذين يعيشون في إثيوبيا وهي دولة تعاني من انقطاع الكهرباء وفي الوقت نفسه نشير إلى المشاغل المشروعة التي عبرت عنها مصر والسودان بشأن التبعات السلبية الممكنة لتشغيل هذا السد في غياب اتفاق حول تقاسم الموارد المشتركة فلا بديل لتسوية هذا النزاع إلا من خلال السبل السياسية بمشاركة الدول الثلاث ونحن على قناعة بأن السعي نحو حل يجب أن يجري في إطار محتوى اتفاق الخرطوم لقد تم إحراز الكثير على المستوى الثلاثي في مجال طريقة عمل هذا السد.

وتابع " التفاهم المتبادل والثقة أمران أساسيان أما صب الزيت على النار والتهديد باستخدام القوى أمر يجب منعه وتفاديه وسنكون صريحين نعبر عن قلقنا إزاء تنامي الخطاب التهديدي الذي لا يؤدي إلى حل متفاوض عليه فنحن على ثقة بأن الاتفاقات حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب ألا تؤدي إلى تهديد السلم والأمن وبرأينا أن التوصل إلى اتفاقات حول ملء السد وتشغيله قد يؤدي إلى نزع فتيل التوتر بين الأطراف ويساعد في التوصل إلى اتفاق متفاوض عليه ومقبول من قبل كل الأطراف وأن أفضل طريقة هو التفاوض على الوثيقة بين كل دول حوض النيل التي يجب أن تحدد طرق استخدام المياه بشكل متساوِ.

وأردف " كما نقدر المشاركة الفعلية للاتحاد الأفريقي لحل هذه المسألة بما في ذلك لجنته للخبراء الفنيين والقانونيين وقدرة هذه المنظمة الإقليمية على حل هذه الأزمة المائية لن تستخدم بشكل كامل بعد وبالتالي ندعو رئيس الاتحاد الأفريقي إلى مضاعفة جهوده في هذا المجال فرفع عدد الوسطاء أو مراقبي المفاوضات لن يضيف قيمة برأينا إلا أن مشاركتهم ممكنة بموافقة الأطراف.

واختتم مندوب روسيا " نتقدم بمقترح ملموس لكل الأطراف المعنية بما أنها كلها موجودة معنا في نيويورك لماذا لا تقوم وساطة رئيس الاتحاد الأفريقي بعقد مشاورات جانبية حول السد, برأينا سيشكل هذا أفضل مساهمة يقدمها المجلس للتوصل إلى حل في روح المبادئ التي نتشاركها جميعًا أي الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية ونشدد هنا على استعداد روسيا لتقديم المساعدة لحل هذه المشكلة المعقدة؛ فإثيوبيا ومصر والسودان أصدقاء مقربون لنا ونأمل فعلًا أن يتمكنوا في وقت قريب من حل هذه المشاكل ويتفقوا على أساليب ملء السد والتوصل إلى حلول بتقديم تنازلات ونود التأكيد على استعدادنا لتقديم وسائل الرصد عن بعد لملء السد إذا ما طلبت منا الدول الثلاث القيام بذلك وشكرًا.

- كلمة الهند في مجلس الأمن بخصوص سد النهضة



قال مندوب الهند في مجلس الأمن , أنها تتابع عن كثب التطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير فحوض نهر النيل يشمل إحدى عشر بلداً في أفريقيا من بينهما مصر وإثيوبيا والسودان ومصر لذلك مما لا شك فيه أن تلك مسألة معقدة تتعلق بالمياه العابرة وتعني بلدان عدة في المنطقة إضافة إلى إثارتها لمسائل فنية وقانونية عدة ونقر بأن الأطراف قد قامت حتى الآن بمبادرات عدة للتعامل مع تلك المسائل النابعة من بناء السد وملؤه في إثيوبيا وهذا ما شمل تشكيل فريق خبراء دولي في 2012 للنظر في تصميم السد وخطط البناء وإنشاء لجنة وطنية ثلاثية للمتابعة في عام 2014 وإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في 2015 بشأن السد آنف الذكر ونرى أن تلك المبادرات لا سيما اتفاق عام 2015 حول إعلان المبادئ يشكل أساس صالحا لمواصلة المفاوضات الرامية إلى التوصل لحل ودي يحمي مصالح البلدان الثلاثة.

وتابع "وغني عن القول إن استخدام مياه النيل لابد وأن تفيض منه كل البلدان ضمن احترام حقوق الدول العليا والدنيا التي تقع على ضفاف النيل ورئيس الاتحاد الإفريقي جنوب إفريقيا في عام 2020 والكونغو الديمقراطية في عام 2021 قد قامو بجهود محمودة لتيسيير المفاوضات والمناقشات ذات المغزى بمشاركة المراقبين وانعقدت لقاءات عدة للاتحاد الافريقي حول هذه المسألة السنة الماضية والبيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي في يوليو 2020 فتلك المفاوضات الثلاثية قد أفضت إلى اتفاق حول 90% من المسائل.

واختتم " الهند تدرك مدى صعوبة المفاوضات حول هذا الشأن ومن المهم أن يواصل الاتحاد الإفريقي جهوده بحسن نية وندعو إثيوبيا ومصر والسودان إلى العمل بشكل بناء مع الاتحاد الإفريقي بغية حل المسائل العالقة بشكل هادف مع إيلاء هذه المسائل العناية التي تستحق ونحن ندعو كل البلدان المعنية إلى دعم جهود الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار والهند هي من الدول القائلة بضرورة مواصلة الالتزام الثنائي والتعاون الكامل.

- كلمة كينيا في مجلس الأمن بخصوص سد النهضة

قال مندوب كينيا في مجلس الأمن "نحن نعترف بالمشاغل المشروعة التي دفعت إلى عقد اجتماعنا اليوم ولطالما شكل حوض النيل مصدر أمل وترابط بين الشعوب ونأسف أن نناقش اليوم هذه المسالة في مجلس الأمن الذي من ولايته أن يتناول المسائل التي تهدد السلم والامن الدوليين حيث أن المنطقة تأوي 257 مليون شخص وهي تغطي أراضي عدد كبير من الدول الأفريقية لا يعرف من يعمل بنيويورك ما الذي يجري هناك ولكن القرارات التي ستتخذ ستؤثر بهم وهذا الاجتماع يرتبط مباشرة بسد النهضة ولكن قصته تعود إلى مشاغل 10 دول اجتمعت لتتفق على مبادرة حوض النيل في عام 1999 وأهداف هذه الشراكة هي تطوير الموارد المائية في حوض النيل بشكل مستدام ومتساوي يضمن الأمن والسلام والازدهار لكل الشعوب وتهدف إلى تحقيق الأهداف ذاتها التي يحققها السد والهدف كان التخلص من الفقر والحروب والأمراض هذه الرغبة لا تهدد السلم والأمن الدوليين فهي تتجذر مبادئ قانونية واردة في المبادرة.

وتابع "ينظر مجلس الأمن المشاغل المشروعة لمصر والسودان بسبب الاستخدام المشروع لمياه النيل لدولة إثيوبيا نحن نقف مع الدول الثلاث ونعترف بتساويها وحق شعوبها المتساوي في التنمية والازدهار ونثني على صاحب السعادة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي السابق الذي أطلق المفاوضات بين الدول الثلاث ونثني على حكومات مصر وإثيوبيا والسودان على إيمانها وثقتها بقدرة الاتحاد الافريقي وآلياته للوساطة ونعترف باحترام وندعم ولاية الوسيط الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وندعو كل الأطراف التي تدعم هذه العملية إلى الالتزام بتوفير خبراتها بما يضمن الموارد الكافية لحل المسألة.

واختتم "نلفت عناية المجلس إلى أن رئيس الاتحاد الأفريقي يعالج هذه المسألة بشكل ناشط وهذا ما سمعناه في الإحاطة وانعكس ذلك في البيان الصادر عن اجتماع هيئة مكتب مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي وقام رئيس الاتحاد الإفريقي بالسفر إلىالقاهرة و أديس أبابا والخرطوم في التاسع من مايو حيث عقد مشاورات ثنائية مشجعة مع رؤساء الدول والحكومات هناك ونعترف هنا بأهمية مبدأ التكامل في هذه المسالة ونوصي المجلس أن يهتم به وندعو كل الاطراف الى ان تعود الى طاولة المفاوضات بروح جدية في اطار العملية التي يقودها الاتحاد الافريقي لضمان افريقيا مزدهرة في عام 2063 ونشجعهم على تجنب اى خطابات استفزازية فهذا يؤدي الى توتر بدلا من معالجة المسالة الاساسية وهى استخدام نهر النيل ونحن على ثقة أن اشقائنا في مصر واثيوبيا والسودان سيحققون مبدأ الحلول الافريقية للتحديات الافريقية .



- كلمة النيجر في مجلس الأمن بخصوص سد النهضة

قال مندوب النيجر في مجلس الأمن أنه " للمرة الثانية يتناول فيها المجلس مسألة بناء هذا السد وهو مشروع للبنية التحتية ينطوي على قدرات هائلة إلا أن تشغيله أمسى مصدر سوء فهم بين مصر واثيوبيا والسودان منذ ما يقارب العقد وهو يشهد على عزم الدول المتجاورة الثلاث على حل سوء التفاهم هذا وديًا وسلميًا والنيجر تدعم كليًا عملية المفاوضات الجارية برعاية رئيس الكونغو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي وأدعو الأطراف إلى إبداء الإرادة السياسية عبر تمكين لجنة فنية للمفاوضات تابعة للاتحاد الافريقي وامكانية التقدم بمقترحات بشأن التسوية على أن تكون مقبولة لاستكمال الاتفاق بشان الـ 10% من النقاط العالقة في أقرب وقت ولا يقل شأن عن ذلك ضرورة إحجام الأطراف عن أي تصرفات أو أقوال من شأنها أن تؤثر سلبًا على المفاوضات الجارية.

وتابع "وتود النيجر بصفتها عضوًا بالاتحاد الافريقي وفي سلطة حوض النيجر أن تشاطركم تجربتها الغنية بالنسبة للإدارة المشتركة لاستغلال الموارد الطبيعية في حوض النيجر وفي صدارتها المياه وذلك منذ 1963 فدول غرب افريقيا التسعة وأفريقيا الوسطى التي يتشكل منها حوض النيجر توافقو على استراتيجية للإدارة والاستخدام الرشيد والمستدام لمياه نهر النيجر من جانب كل دولة من خلال سلطة حوض النيجر التي أنشئت في عام 1980 وهذا مثال يعكس التعاون في مجال استغلال الموارد الطبيعية وممكن أن يكون مصدر إلهام لايجاد حل سريع لمسألة سد النهضة.

واختتم " وتعرب النيجر عن ارتياحها للبيان الذي صدر عن اللقاء الافتراضي لرؤساء دول وحكومات لاعضاء مكتب جمعية الاتحاد الافريقي في 24 يونيو 2021 والذي أعاد التأكيد على مواصلة النظر في هذا الخلاف من جانب المنظمة وإن مصر واثيوبيا والسودان سيدي الرئيس هي دول ذات حضارات عريقة للغاية وقد أسهمت في العديد من الازمات بالقارة الافريقية ويقيني أن البلدان الثلاث ستتمكن من الارتقاء الى مستوى المسئولية وستتمكن من التصدي لهذا التحدي الكبير وشكرا.