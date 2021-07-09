«اختاره الله لي شريك حياتي».. أول تعليق من هاجر أحمد عقب عقد قرانها

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وجهت الفنانة هاجر أحمد، رسالة إلى زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، بعد الانتهاء من احتفالهم بعقد قرانهم، مساء الخميس، مشيرة إلى أنها أسعد شخص على وجه الأرض.

ونشرت هاجر أحمد صور من حفل القرآن عبر «انستجرام» مستشهدا بآيه قرآنية: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

وقالت: «تم بحمد الله عقد قرآني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يجب واجعلنا لك كم تحب وأرضي».

كان أحدث أعمال الفنانة هاجر أحمد مسلسل «أحسن أب» الذي عرض في رمضان الماضي، ولعب بطولته على ربيع.

https://www.instagram.com/p/CRFb-4wsHNd/?utm_medium=copy_link