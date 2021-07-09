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وزير الخارجية: لن ندخر جهدًا للحفاظ على العلاقات بين دول حوض النيل

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وزير الخارجية: لن ندخر جهدًا للحفاظ على العلاقات بين دول حوض النيل وزير الخارجية: لن ندخر جهدًا للحفاظ على العلاقات بين دول حوض النيل

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قال سامح شكري وزير الخارجية، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، لمناقشة أزمة سد النهضة، إن تواجه تهديدا وجوديا، مشيرا إلى أن مصر لن تدخر جهدًا للحفاظ على العلاقات بين دول حوض النيل، وأنها لا تزال تدعو إثيوبيا إلى الاستفادة من هذه الروح.

ولفت شكري على أن إثيوبيا تعمد إخراج الحوار الذي قاده الاتحاد الإفريقي عن مساره، مشددا على أن سد النهضة يشكل خطرا على مصالح مصر.

واتهم شكري، أديس أبابا باستخدام المفاوضات بابا خلفي لتكريث وضع سد النهضة، مؤكدا على أن مصر تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار سياسي بناء لإعادة المفاوضات بشأن سد النهضة.

وأضاف وزير الخارجية أثناء كلمته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، أن مصر حذرت من مغبة الاستحواذ على النيل، لافتًا على أن مرجع ومصدر أزمة سد النهضة سياسي بامتياز، مؤكدا على أن إثيوبيا تريد تسييس مياه النسل، مشيرًا على أن التعنت الإثيوبي أحبط كل الجهود المبذولة لتسوية أزمة سد النهضة،

وأضاف شكري أن إثيوبيا تتوهم إمكانية هيمنتها على نهر النيل، لافتًا إلى أن مصر حذرت من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على مياه النيل.

ولفت زير الخارجية إلى ان إثيوبيا شرعت في الملء المنفرد لسد النهضة دون مراعاة للقوانين والأعراف، لافتًا إلى الموقف المصري تجاه أزمة سد النهضة اتسم بضبط النفس، مشيرا إلى أن مصر تبنت بصدق مبادرة رئيس الاتحاد الافريقي لاطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، من أجل حل الأزمة، رغم العجرفة الأثيوبية.

المصرى اليوم

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