لعبة جنسية تنهي حياة الزوج في أوسيم .. الممرضة: قتلته بسبب الاغتصاب الزوجي (تفاصيل)

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كشفت التحقيقات تفاصيل اتهام ممرضة بقتل زوجها، أن الزوجة تدعي «أسماء» قامت بربط زوجها بالحبال في السرير أثناء ممارسة العلاقة الحميمية، ولف إيشارب حول رقبته، حتي أنهت حياته بذلك بمجرد وصولها إلى نهاية العلاقة، التي جمعت بينهما في مسكن الزوجية بمنطقة أوسيم شمال الجيزة

وأكدت الممرضة المتهمة، أنها قررت الانتقام من زوجها «حسام» بعد أن تأكدت بانه على علاقة غير شرعية بصديقتها، وكشفت عن لعبة جنسية يطلب منها زوجها تنفيذها أثناء ممارستهما العلاقة الحميمية ، وقالت: أقوم بربط رجله ويديه بالحبال في سرير غرفة النوم ثم أقوم باغتصابه جنسيا.

وأضافت الزوجة أمام التحقيقات، بان زوجي كان متعود ممارسة العلاقة الحميمية معي بطريقة غير مألوفة تعتمد على الاغتصاب والعنف في ممارسة العلاقة الزوجية وفي المرة الأخيرة بعد أشبع رغبته، قررت إنهاء حياته بسبب الخلافات بيننا وخيانته لي، وقالت إنها انتهزت فرصة ربطه في السرير، وخنقته من خلال لف إيشارب حول رقبته، ولم اتركه إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت التحريات بان الزوجة بعد أن خنقت زوجها ارتدت ملابسها واستوليت على الذهب والتليفون المحمول، وفرت هاربة وتركت زوجها عاريا مربوطا في مكانه في السرير، وبعد 48 ساعة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانها والقبض علهيه.

كان قسم شرطة أوسيم تلقي بلاغ من موظف، 60 سنة، مقيم بمنطقة عابدين في القاهرة بان زوجة ابنه تدعي «أسماء» 38 سنة، تقيم في منطقة بشتيل تبلغه خلاله بوفاة ابنه«ياسر» موظف 31 سنة، تم تشكيل فريق ببحث تم مناقشة والد عليه عن ظروف الواقعة، وبعد وبالفحص تبين بان المجني عليه وزوجته سبق اتهامها في عدة قضايا، وكما أكدت التحريات خلافات بين المجنى عليه وزوجته خلال الفترة الأخيرة وان الزوجة وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوجة وبحوزتها هاتف محمول ومشغولات الفضية، عبارة عن خاتمان وسلسلة خاصة بالمجني عليه، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها جريمة القتل، تم إحالة المتهمة إلى محكمة شمال الجيزة بتهمة قتل زوجها بعد ممارسة العلاقة الحميمة، قررت المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل لمناقشة تقرير الطب الشرعي في الواقعة.