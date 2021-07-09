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«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم مدبولى 9 يوليو 2006  

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«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم مدبولى 9 يوليو 2006   «زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم مدبولى 9 يوليو 2006  

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بدأ الفنان القدير عبدالمنعم مدبولى مسيرته الفنية عبر البرنامج الإذاعى الشهير «ساعة لقلبك»، أما سيرته فتقول إنه ولد في باب الشعرية في 28 ديسمبر1921وبدأت موهبته التمثيلية في الظهور منذ كان في الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة، التحق مدبولى بالمعهد العالى لفن التمثيل العربى ليتخرج فيه عام 1949 في ثانى دفعاته، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدى وشارك بالتمثيل في برامج الأطفال بالإذاعة ضمن حلقات برنامج بابا شارو، وشكل مع الراحل فؤاد المهندس «ثنائى تمثيلى» وكان أول دور مسرحى يشارك به في عمل مسرحى هو دور أعرابى مع فرقة المسرح المصرى الحديث التي شكلها زكى طليمات، ثم قام بتأسيس فرقة المسرح الحرعام 1952 ثم انضم لفرقة التليفزيون المسرحية، ثم تولى فرقة المسرح الكوميدى، وأخرج «أنا وهو وهى» و«مطرب العواصف» وأصل وصورة وحلمك ياشيخ علام والمفتش العام، والسكرتير الفنى كما أخرج لفرقة إسماعيل يس عملين هما 3 فرخات وديك، وأنا وأخويا شارك مدبولى في تكوين فرقة الفنانين المتحدين، وقدم من خلالها عدداً من العروض المسرحية ومنها «البيجاما الحمراء» و«الزوج العاشر» و«العيال الطيبين» ثم انفصل عنها عام 73 ليكون في 75 فرقته الخاصة «المدبوليزم» وقدم من خلالها «راجل مفيش منه» و«يامالك قلبى»، و«مولود فى الوقت الضائع» و«مع خالص تحياتى» و«حمار ماشالش حاجة» كما شارك بالتمثيل والإخراج في عدد كبيرمن المسرحيات التي حققت نجاحاً كبيراً أما بالنسبة للسينما فقد بدأها في وقت متأخر في 1958 بفيلم أيامى السعيدة، تتلمذ على يد الفنان القدير العديد من نجوم الكوميديا منهم عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبى ومحمد صبحى، كما أتاح الفرصة الجماهيرية الأولى للفنان أحمد زكى في مسرحية هالو شلبى ومن أشهر المسلسلات التي لعب بطولتها مسلسل لا يا ابنتى العزيزة وأبنائى الأعزاء شكراً والمعروف باسم بابا عبده وقد حظى الفنان القدير بالكثير من مظاهر التقدير والتكريم وحصل على العديد من الجوائز ومن ذلك جائزة تكريم في مهرجان زكى طليمات ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983 كما كرم اسمه المهرجان القومى للمسرح المصرى إلى أن توفي «زي النهارده» في 9 يوليو 2006.

المصرى اليوم

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