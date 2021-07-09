اليابان تتجه لمنع الجماهير بالكامل فى «الأوليمبياد»

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تدرس اليابان منع كل الجماهير من حضور منافسات أوليمبياد طوكيو، وتمديد القيود لاحتواء فيروس كورونا، قبل نحو أسبوعين من انطلاق الألعاب الصيفية.

وقال خبراء طبيون، خلال الأسابيع الماضية، إن عدم استقبال جماهير فى الأوليمبياد هو الخيار الأقل مخاطرة، وسط مخاوف عامة من ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال الألعاب. ومنع المنظمون بالفعل الجماهير الأجنبية من الحضور، وسمحوا للجماهير المحلية بسعة 50 فى المائة من الملاعب، بحد أقصى 10 آلاف مشجع.

وقالت مصادر بالحزب الحاكم: «من الناحية السياسية لا مفر الآن من منع الجماهير».

وستشهد اليابان انتخابات عامة، فى وقت لاحق من هذا العام، وتصر الحكومة على أن الألعاب الأوليمبية، التى تأجلت العام الماضى بسبب تفشى الفيروس حول العالم، قد تؤثر فى صندوق التصويت. وأكدت اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو 2020 أن القيود على الجماهير مرتبطة بحالة الطوارئ فى اليابان وإجراءات أخرى. وذكرت صحيفة «سانكى» اليومية أن اليابان تستعد لإعلان حالة الطوارئ فى طوكيو لاحتواء انتشار العدوى.

وكشفت مصادر حكومية أن الإعلان عن تمديد القيود سيكون خلال ساعات على الأرجح.

وأشارت وكالة «كيودو» للأنباء إلى أن التمديد قد يستمر لشهر، ما يعنى امتداد القيود خلال فترة الألعاب الأوليمبية، التى تنطلق يوم 23 يوليو وتُختتم فى الثامن من أغسطس.