سيد عبدالحفيظ يعلق على فوز الأهلي في مباراة المقاولون العرب

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علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على انتصار فريقه على حساب نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب بتروسبورت، مساء أمس الخميس، بمنافسات الدوري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات متلفزة: «الأهلي قدم مباراة جيدة أمام منافس قوي بحجم المقاولون رغم تقديم الأخير مواجهة دفاعية بحتة».

وأكمل: «الأهلي لديه الأفضلية في التتويج بالدوري، ولازال أمامنا 12 مباراة بـ 36 نقطة، وقادرون على حسم الدرع».

وأتم: «سنغادر إلى السويس لمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، وأغلقنا صفحة المقاولون تماماً».