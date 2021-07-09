الرياض: القبض على قائد مركبة أتلف جهاز رصد آلي
لأول مرة سفينة سياحية عالمية تنطلق من السعودية إلى وجهات إقليمية
أعلنت شركة (MSC) العالمية عن تدشينها سلسلة من رحلات الكروز في البحر الأحمر، كأول سفينة عالمية عملاقة تنطلق من السعودية إلى وجهات...
تفاعل أهل نجران مع حالة مقيم سوداني يعيش في المنطقة منذ 37 سنة، حيث تسبب ابنه الأكبر «ياسر» في دهس مقيما من الجنسية المصرية قبل عامين...
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عدد المتقدمين الراغبين بالالتحاق في برنامج «بناء الكفاءات»في نسخته الرابعة، حيث قالت الهيئة...
اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبداللطيف بن...
أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير، مركز العمليات والمراقبة «مالك» بمقر الشركة بمشعر منى، لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول...
تفقد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، ورئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية الدكتور هاني جوخدار اليوم، المستشفيات ومراكز الرعاية...