أخبار عاجلة

«النواب» يوافق على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية -
زعيم الأغلبية بالبرلمان: المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة.. ونتفهم مشاكلها -
استشاري يكشف كيفية التعامل مع السمنة البسيطة -
الرئيس الإيراني الجديد: قطر دولة شقيقة وشريكة إقليمية.. وأولوية حكومتنا مع الجيران -
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتي التربية والتكنولجيا والتعليم -
العاهل الأردني يصف الحرب الأخيرة على قطاع غزة بـ«جرس إنذار للجميع» -
«صناعة النواب» تناقش ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة -
ندب الطب الشرعي لبيان أسباب وفاة ٣ أشقاء تناولوا عصير بقنا -
سمير كمونة يوجه رسالة نارية لكهربا -
دودين : نحقق في حالة وفاة داخل مستشفى الجاردنز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

الرياض: القبض على قائد مركبة أتلف جهاز رصد آلي

Print

لأول مرة سفينة سياحية عالمية تنطلق من إلى وجهات إقليمية

أعلنت شركة (MSC) العالمية عن تدشينها سلسلة من رحلات الكروز في البحر الأحمر، كأول سفينة عالمية عملاقة تنطلق من السعودية إلى وجهات...

183c82acf9.jpgجدة: الوطن
1470741d9c.jpg28 ذو القعدة 1442 هـ

فزعة أهالي نجران تسدد دين مقيم خلال 48 ساعة

تفاعل أهل نجران مع حالة مقيم سوداني يعيش في المنطقة منذ 37 سنة، حيث تسبب ابنه الأكبر «ياسر» في دهس مقيما من الجنسية المصرية قبل عامين...

icon-byline.pngنجران: سالم آل كليب
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

11 ألف طلب للالتحاق ببناء الكفاءات

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عدد المتقدمين الراغبين بالالتحاق في برنامج «بناء الكفاءات»في نسخته الرابعة، حيث قالت الهيئة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

اعتماد خطة أعمال الشؤون الإسلامية لحج هذا العام

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبداللطيف بن...

icon-byline.pngمكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

إطلاق مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة

أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير، مركز العمليات والمراقبة «مالك» بمقر الشركة بمشعر منى، لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

جولات تفقدية لجاهزية الخدمات الطبية للحجاج

تفقد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، ورئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية الدكتور هاني جوخدار اليوم، المستشفيات ومراكز الرعاية...

icon-byline.pngمكة المكرمة: مصلح الفرحان
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021

ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021

ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية

ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية

السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021"

السعودية تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021"