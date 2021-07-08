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جدول ترتيب الدورى المصرى 2021 بعد فوز الأهلي على المقاولون

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جدول ترتيب الدورى المصرى 2021 بعد فوز الأهلي على المقاولون جدول ترتيب الدورى المصرى 2021 بعد فوز الأهلي على المقاولون

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واصل النادي الأهلي تواجده في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بعدما حقق الفوز على مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعادل بيراميدز مع ضيفه فريق الإنتاج الحربي بهدفين لكلاً منهما في إطار المباريات المؤجلة من الجولة رقم 22.

وأصبح الأهلي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 22 مباراة لعبها ويتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع عشر بعدما جمع 29 نقطة ويحتل بيراميدز المركز الثامن بـ37 نقطة ويتذيل الإنتناج الحربي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.

ترتيب الدوري المصري 2021 اضغط هنا

المصرى اليوم

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